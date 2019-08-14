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IKEA「戰斧豬排」、「香辣小龍蝦盤」、「蘿蔔糕」新上菜！「香蕉霜淇淋」9月1日開賣

2019-08-14 18:07聯合報 記者陳立儀╱即時報導

每年8月份是IKEA發布年度新型錄與新品上市的最大檔期，IKEA瑞典餐廳也有新菜色，包括視覺感與份量感都超澎湃的戰斧豬排、爽口微辣的小龍蝦菠菜麵等，之前上市就狂賣的香辣小龍蝦盤也再度登場；此外，在IKEA瑞典餐廳還能吃到台式口味的燒肉香蔥飯、蘿蔔糕與燒賣。

IKEA瑞典餐廳推出的戰斧豬排，精選優質豬排醃漬入味，搭配溫烤蔬菜與薯泥，享受彈牙柔嫩的多層次細膩口感，推薦給喜愛豪邁吃肉的人，售價380元；香辣小龍蝦盤以10多種調味與獨門秘方精心烹調，滋味慢慢地浸入蝦身，香辣滋味與彈牙口感讓人回味無窮，售價299元；新品小龍蝦菠菜麵以鹹香的泡菜明太子醬，拌上嚼勁十足的菠菜義大利麵及鮮甜紮實的小龍蝦仁，色香味俱全，售價200元、卡友8月特價170元；鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅的厚實鮭魚排也很過癮，售價250元。

融入台灣在地特色的燒肉香蔥飯，融合醬油及味霖製成的燒肉醬汁，並以辣椒提點出辛香風味，讓燒肉呈現甜中帶鹹的口感，香蔥飯嚴選泰國香米與雲林在地新鮮青蔥，售價99元；蘿蔔糕售價20元、燒賣售價35元。

逛完IKEA後吃一支霜淇淋，已經成為許多消費者的逛店儀式，濃郁香甜的芒果霜淇淋為季節限定，9月1日起將更換為全新的香蕉霜淇淋，愛吃芒果的快把握最後時機，9月也別忘了嘗嘗新口味。

IKEA瑞典餐廳新推出燒肉香蔥飯，售價99元。圖／IKEA提供
IKEA瑞典餐廳新推出燒肉香蔥飯，售價99元。圖／IKEA提供
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IKEA瑞典餐廳新推出香辣小龍蝦盤，售價299元。圖／IKEA提供
IKEA瑞典餐廳新推出香辣小龍蝦盤，售價299元。圖／IKEA提供
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IKEA瑞典餐廳新推出小龍蝦菠菜麵，售價200元、卡友8月特價170元。圖／IK...
IKEA瑞典餐廳新推出小龍蝦菠菜麵，售價200元、卡友8月特價170元。圖／IKEA提供
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IKEA的芒果霜淇淋為季節限定，9月1日起將推出全新口味的香蕉霜淇淋。記者陳立儀...
IKEA的芒果霜淇淋為季節限定，9月1日起將推出全新口味的香蕉霜淇淋。記者陳立儀／攝影
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IKEA瑞典餐廳新推出蘿蔔糕，售價20元。圖／IKEA提供
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IKEA瑞典餐廳8月起推出多款新菜色，連台式的蘿蔔糕、燒賣都有。記者陳立儀／攝影
IKEA瑞典餐廳8月起推出多款新菜色，連台式的蘿蔔糕、燒賣都有。記者陳立儀／攝影
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IKEA瑞典餐廳新推出戰斧豬排，讓大家豪邁吃肉，售價380元。圖／IKEA提供
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IKEA瑞典餐廳新推出鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅，售價250元。記者陳立儀／攝影
IKEA瑞典餐廳新推出鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅，售價250元。記者陳立儀／攝影
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IKEA瑞典餐廳新推出燒賣，售價35元。圖／IKEA提供
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小龍蝦IKEA瑞典

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