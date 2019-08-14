台灣之星中元限定！加LINE領發財券 辦方案再送家樂福購物金
傳統重要節日之一的中元節即將來臨，台灣之星網路門市今宣佈推出「中元節一日限定」活動，自2019/08/14 20:00起至2019/8/15 23:59止，只要加入並完成綁定台灣之星LINE官方帳號好友，即可領取價值11,000元發財券，申辦熱門手機方案最低0元帶回家。另外，門號搭購物金方案也再擴大通路，新增「家樂福電子提貨券」，最高狂送17,000元！
用戶領券後，可依照使用需求選擇月租388元、599元、999元三種不同資費方案，盡情享受上網吃到飽，網內互打免費，網外、市話贈送40分鐘起的優惠。其中，新申裝/攜碼申辦月租599元或999元方案，還可額外享網路門市限定的「月租費退差價吃到飽」優惠，當月若上網傳輸量用不到8GB，每1 GB退30元，直接於當期帳單費用中折抵。領到的發財券，則可依需求於全館精選的70款熱門手機中任挑選，包含：iPhone 7、三星Galaxy A70、OPPO AX5s等熱門機種，搭配資費折價後通通只要0元就可直接帶走。
另外，台灣之星今年也積極擴大門號搭購物金版圖，除了推出「Yahoo超贈點」、「樂天市場購物金」等資費專案，現在辦門號還可搭「家樂福電子提貨券」。用戶可依照平日實際使用需求，選擇月租388元起上網吃到飽，或月租488元起電話隨你講方案，最高送17,000元家樂福電子提貨券，想買什麼自己賣場挑。
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