航向偉大的航道吧！PUMA聯名海賊王 千陽號變身潮鞋

2019-08-14 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



與人氣動漫聯名合作，肯定是運動潮牌萬年不敗的行銷招數！PUMA找來日本熱血漫畫「航海王」推出20周年限定鞋款，讓海賊船躍上鞋身；來自美國加州的品牌K-SWISS則與美國知名漫畫「PEANUTS」合作，利用經典的史奴比元素打造出一系列聯名鞋款與服飾。

PUMA 近年積極與各品牌與設計師攜手合作，這次首度跨足經典動漫，與「航海王 ONE PIECE」合推20周年紀念單品，以品牌旗下人氣經典鞋款 PUMA CELL ENDURA為主，將許多千陽號海賊船元素加入鞋履設計，如襪套式鞋面壓印讓魯夫伸縮自如的橡膠果實圖樣，棕色鞋底則如同千陽號木製船身，鞋面以黑紅皮革拼接而成，則取自千陽號主體色調，並於鞋側壓印上千陽號 LOGO。