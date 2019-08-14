航向偉大的航道吧！PUMA聯名海賊王 千陽號變身潮鞋
與人氣動漫聯名合作，肯定是運動潮牌萬年不敗的行銷招數！PUMA找來日本熱血漫畫「航海王」推出20周年限定鞋款，讓海賊船躍上鞋身；來自美國加州的品牌K-SWISS則與美國知名漫畫「PEANUTS」合作，利用經典的史奴比元素打造出一系列聯名鞋款與服飾。
PUMA 近年積極與各品牌與設計師攜手合作，這次首度跨足經典動漫，與「航海王 ONE PIECE」合推20周年紀念單品，以品牌旗下人氣經典鞋款 PUMA CELL ENDURA為主，將許多千陽號海賊船元素加入鞋履設計，如襪套式鞋面壓印讓魯夫伸縮自如的橡膠果實圖樣，棕色鞋底則如同千陽號木製船身，鞋面以黑紅皮革拼接而成，則取自千陽號主體色調，並於鞋側壓印上千陽號 LOGO。
而K-SWISS與「PEANUTS」的聯名，則帶出史奴比漫畫中最經典的網球橋段，系列中可見多個經典卡通人物，包含史奴比、糊塗塌客、查理布朗、露西、奈勒斯等人奮力揮舞著球拍。各種可愛圖樣被用在經典鞋款、拖鞋及服飾單品上，同時並祭出滿額贈，像8月17日至8月31日止，凡購買Snoopy聯名系列商品（含鞋類、服飾類）滿3,000元，即送隱藏版Snoopy聯名限量塗鴉夾腳拖一雙，送完為止。
留言