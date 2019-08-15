24小時募資破300%！蒐集日本超過千位女性意見製成的皮夾

2019-08-15 09:52 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 有.設計uDesign提供。 分享 facebook

根據一項針對忙碌上班族的調查，有超過50%的民眾因為皮夾放置太多東西、而有變形合不攏的困擾，20%則因信用卡、集點卡等數量太多而不易拿取與管理等，你是否也有這樣的困擾呢？

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皮革製品ハレルヤ設計團隊，蒐集超過一千名日本消費者的反饋，耗時四年改良製成全牛皮材質的「TIDY植鞣長夾」，在日本及韓國成功募資超過七百萬、獲得近3000人青睞。ハレルヤ團隊表示：「許多人會好奇，在這個行動支付十分便利的時代，為什麼我們還是持續地設計、生產皮夾?我們堅信，錢包會反映出一個人的生活方式，擁有一個好皮夾不僅能便利生活，也能越發重視對於金錢與消費的態度。我們希望設計出一款在每一個生活前進的瞬間，都能與自己共進退的便利皮夾。」

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日本設計團隊以室內設計的概念出發，為每個空間找到最合適的規劃，提升使用的流程順暢度，讓皮夾成為輔助生活的最好利器。如設計鈔票專屬的一體成型隔板，或能將長夾展開至120度的巧思、15個卡夾與5大夾層，都是為了呈現其兼具人性化與便利性的一面。

錢包可以反映ㄧ個人生活的真實寫照！迎接下半年來臨，換個質感與耐用兼具的「TIDY植鞣長夾」，透過系統收納調整消費觀、一同幫錢找個舒適的家。