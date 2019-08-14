最讓人期待的聯名要來了！FENDI攜手PORTER潮流包 台灣也買得到

2019-08-14 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如果要說，下半年最讓人期待的聯名系列，相信精品品牌FENDI和PORTER攜手打造的Peekaboo和Baguette包款，絕對榜上有名。而這系列潮到不行的設計，也將在9月初正式上市，相信會引起時尚迷們瘋搶。

有留心街頭流行的人，一定對來自日本的吉田包PORTER不陌生，而義大利精品的FENDI今年就與其合作，並於2月登場的米蘭男裝周上首次曝光。當時，這系列的包款，就在時尚圈與潮流界中，引起熱烈討論，幾乎是人人都想要擁有一個，而品牌選在此時宣布，將於9月初時開始於全球FENDI精品店、fendi.com官網及PORTER 表參道店開始販售。PORTER利用了輕盈又耐用的招牌尼龍布料，以創新結構和運動感重新詮釋FENDI著名的Peekaboo和Baguette包款，而這也次品牌首次推出男款的Baguette包款，讓人眼睛為之一亮。