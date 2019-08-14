最讓人期待的聯名要來了！FENDI攜手PORTER潮流包 台灣也買得到
如果要說，下半年最讓人期待的聯名系列，相信精品品牌FENDI和PORTER攜手打造的Peekaboo和Baguette包款，絕對榜上有名。而這系列潮到不行的設計，也將在9月初正式上市，相信會引起時尚迷們瘋搶。
有留心街頭流行的人，一定對來自日本的吉田包PORTER不陌生，而義大利精品的FENDI今年就與其合作，並於2月登場的米蘭男裝周上首次曝光。當時，這系列的包款，就在時尚圈與潮流界中，引起熱烈討論，幾乎是人人都想要擁有一個，而品牌選在此時宣布，將於9月初時開始於全球FENDI精品店、fendi.com官網及PORTER 表參道店開始販售。PORTER利用了輕盈又耐用的招牌尼龍布料，以創新結構和運動感重新詮釋FENDI著名的Peekaboo和Baguette包款，而這也次品牌首次推出男款的Baguette包款，讓人眼睛為之一亮。
這系列包款有著經久耐用的布料，同時兼具輕盈、機能性，提供了黑色和銀灰色等經典配色，再到藍色、紅色等充滿普普風的明亮色調，搭配銀色或金色的五金零件，包身上還有著FENDI與PORTER雙品牌Logo的特製標籤。Peekaboo包備有中型款，Baguette包則可當作手提袋、肩背包或腰包使用，即使是定位為男性系列，亦有不少女性消費者，等著要開搶了。
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