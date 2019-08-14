超限量大型三眼怪、火腿豬存錢筒快衝！全家便利商店「玩具總動員4」第二波集點來囉

2019-08-14 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全家便利商店以《玩具總動員4》主角們設計的「玩心總動員」全店集點活動，第一波的超可愛設計就已經燒到許多玩具迷，第二波集點活動即日起至9月10日開跑，推出「重量級」的超限量大型三眼怪、火腿豬存錢筒，另外還有實用的收納包、摺疊傘、雨傘套、鑰匙圈等。

全家便利商店「玩心總動員」第二波全店集點活動的大型三眼怪、火腿豬存錢筒，抱著相當有份量，立體造型更是玩具迷收藏擺設的主角，每款限量僅有300個，集800點＋2,240元可兌換一款，可挑款。

玩具總動員系列摺疊傘共有大集合、三眼怪等兩款，集800點＋249元或3,000點＋199元可兌換一款、可挑款；另外還有玩具總動員系列傘套，內部絨毛設計可吸水，收納雨傘更方便，集800點＋129元即可擁有。