超限量大型三眼怪、火腿豬存錢筒快衝！全家便利商店「玩具總動員4」第二波集點來囉
全家便利商店以《玩具總動員4》主角們設計的「玩心總動員」全店集點活動，第一波的超可愛設計就已經燒到許多玩具迷，第二波集點活動即日起至9月10日開跑，推出「重量級」的超限量大型三眼怪、火腿豬存錢筒，另外還有實用的收納包、摺疊傘、雨傘套、鑰匙圈等。
全家便利商店「玩心總動員」第二波全店集點活動的大型三眼怪、火腿豬存錢筒，抱著相當有份量，立體造型更是玩具迷收藏擺設的主角，每款限量僅有300個，集800點＋2,240元可兌換一款，可挑款。
玩具總動員系列摺疊傘共有大集合、三眼怪等兩款，集800點＋249元或3,000點＋199元可兌換一款、可挑款；另外還有玩具總動員系列傘套，內部絨毛設計可吸水，收納雨傘更方便，集800點＋129元即可擁有。
玩具總動員系列收納包的大空間設計，不論是收納文具、化妝品、配件小物或放置在旅行箱中皆可，共有三眼怪、叉奇、鴨霸、兔崽子、服裝款、大集合等6款，集800點＋199元可兌換一款；《玩具總動員4》蛋擊公仔鑰匙圈則有胡迪、巴斯光年、三眼怪、牧羊女、寶貝羊、叉奇、鴨霸與兔崽子等7款，集800點＋99元可兌換一款，隨機出貨不可挑款，3,000點＋649元可擁有成套7款。
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