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全新BMW豪華運動跑旅任你開！暑假最後一波 這些飯店玩法最狂

2019-08-14 17:15聯合報 記者羅建怡╱即時報導

暑假近尾聲，想再衝一波，這些飯店有新鮮的玩法。

晶華國際酒店集團與BMW總代理汎德汽車合作，在台北晶華、太魯閣晶英以及台南晶英推出「BMW樂遊探索專案」系列住房專案，可以每房6,800元起入住豪華客房，並免費試駕全新BMW X4豪華運動跑旅，輕鬆地在各城市間展開探險之旅。其中，台南晶英酒店貼心安排了寬敞的小西門套房與豐盛早餐，供親子家庭於平日入住；太魯閣晶英酒店則提供BMW專屬迎賓點心和「峽谷郊遊零食袋」，讓房客享有與眾不同的山中度假體驗。活動至今年底。

8月中旬至9月中旬，花東迎來一年一期的漫山金黃色的金針花海，花期理想大地提供9人座專車賞花一日遊，包含金針花海﹑光復糖廠及瑞穗茶園等，8小時的行程每人1,500元；喜愛水上刺激活動的人，飯店也有專門行程帶隊體驗秀姑巒溪泛舟。此外，8月再推三大驚喜，有應許三重加碼；一泊一食再贈主題遊程；秋冬補助開跑，入住三天兩夜理想加碼雙倍補助。

知本老爺酒店也迎來金針花海，另推「小頭目夏季活動營」，推出卑南族原民文化的系列體驗課程，包括設計專屬的竹水壺和竹製弓箭，完成獵物陷阱製作、野炊搖搖飯、溯溪等，營隊時間至8/24的每周二至六，5天4夜每人13,800元。參與活動營可免費入住「小頭目主題房」，酒店也開放一般賓客預約入住體驗，雙人一泊二食每晚8,800元起。

趕搭暑假末班車，義大皇家酒店雙人平日每晚4,300+10%，含兩位成人早餐，直接升等入住兩張雙人床的雅緻家庭房，還能將蛋糕DIY活動、絹印環保杯袋，以及「歡樂吧」帶回家；另可選擇入住最受部落客推薦的親子主題套房，兩大兩小8,500+10%，含早餐、DIY課程活動，暑假加碼送晚餐。

六福旅遊集團旗下關西六福莊推出全台獨家的「生態探索日夜雙體驗」，除了日間精采的動物生態體驗，入夜後邀請生態專家帶路進行夏夜探險，認識夜幕下悄聲出沒的昆蟲及動物們。3人成行，兩天一夜13,500+10%，暑假期間限定至8月25日，只開放周五至周日入住。

自駕體驗BMWX4，享受馳騁峽谷的快感。圖／太魯閣晶英酒店提供
自駕體驗BMWX4，享受馳騁峽谷的快感。圖／太魯閣晶英酒店提供
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知本老爺推出小頭目夏季活動營。圖／知本老爺酒店提供
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花東金針花海盛開，賞玩趁現在。圖／花蓮理想大地提供
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BMW晶英酒店親子

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