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穿Gucci復古網球T恤 歐陽娣娣大秀超長腿

2019-08-14 15:52聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

運動時尚熱潮不敗，隨興好搭的特質不只舒適又有型。Gucci近日接連推出嶄新系列的運動鞋款與服飾，並注入品牌偏愛的復古風情，打造別具特色的舊時代氛圍。

Gucci從1987年為鄉村俱樂部所設計的館藏擷取靈感，打造網球主題Tennis系列服飾，以單色刺繡或象徵義大利國旗的綠、白、紅三色描繪出獨家圖騰，推出短袖T恤、長袖連帽衫等，俏皮氣息擄獲陳嘉樺Ella、歐陽娣娣等女星心。而人氣Ace鞋款也延續網球鞋經典輪廓，同樣可以見到織帶、Gucci Logo、蜜蜂刺繡等品牌經典元素裝飾，也有草莓、貓咪等可愛的圖樣可選擇。

此外，今年秋冬Gucci也首次推出Ultrapace系列運動鞋，同樣從八○年代找尋靈感，鞋底以3種顏色的橡膠材質打造，包括採手工方式上色的中底，結合Tejus的印花皮革、皮革、絨面革、珠光皮革、Lavaredo織物面料製作成各式色彩拼接的鞋身，並配上毛圈織物內襯，部分女性鞋款的內襯還印有玫瑰花圖案，暗藏浪漫情懷。品牌標誌元素也隨處可見，像是鞋舌的復古Gucci標誌以及「GUCCI」與字母「G」的刺繡圖案、鞋身與鞋底印有Gucci標誌與經典交錯的GG圖案等等，整體呈現出濃濃復古繁複特質。

Gucci Tennis黑色刺繡連帽上衣(男)，44,500元。圖／Gucci提...
Gucci Tennis黑色刺繡連帽上衣(男)，44,500元。圖／Gucci提供
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陳嘉樺Ella穿Gucci Tennis短袖T恤、Ace系列運動鞋，搭GG Ma...
陳嘉樺Ella穿Gucci Tennis短袖T恤、Ace系列運動鞋，搭GG Marmont包款。圖／Gucci提供
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陳嘉樺Ella穿Gucci Tennis短袖T恤搭GG Marmont包款。圖／...
陳嘉樺Ella穿Gucci Tennis短袖T恤搭GG Marmont包款。圖／Gucci提供
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歐陽娣娣穿Gucci Tennis上衣搭配Gucci Sylvie包款。圖／Gu...
歐陽娣娣穿Gucci Tennis上衣搭配Gucci Sylvie包款。圖／Gucci提供
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Gucci Tennis長袖上衣(女)，40,000元。圖／Gucci提供
Gucci Tennis長袖上衣(女)，40,000元。圖／Gucci提供
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Gucci草莓印花Ace系列運動鞋(女)，22,000元。圖／Gucci提供
Gucci草莓印花Ace系列運動鞋(女)，22,000元。圖／Gucci提供
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老虎印花Ace系列運動鞋(男)，22,000元。圖／Gucci提供
老虎印花Ace系列運動鞋(男)，22,000元。圖／Gucci提供
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Gucci從1987年為鄉村俱樂部所設計的館藏擷取靈感，打造網球主題Tennis...
Gucci從1987年為鄉村俱樂部所設計的館藏擷取靈感，打造網球主題Tennis系列服飾。圖／Gucci提供
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歐陽娣娣穿Gucci Tennis上衣搭配Gucci Sylvie包款。圖／Gu...
歐陽娣娣穿Gucci Tennis上衣搭配Gucci Sylvie包款。圖／Gucci提供
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Gucci鋒刃Logo印花Ace系列運動鞋，29,600元。圖／Gucci提供
Gucci鋒刃Logo印花Ace系列運動鞋，29,600元。圖／Gucci提供
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Gucci Tennis短袖上衣(女)，21,000元。圖／Gucci提供
Gucci Tennis短袖上衣(女)，21,000元。圖／Gucci提供
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Gucci Tennis粉色上衣(女) ，40,000元。圖／Gucci提供
Gucci Tennis粉色上衣(女) ，40,000元。圖／Gucci提供
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人氣Ace鞋款也延續網球鞋經典輪廓打造新樣式。圖／Gucci提供
人氣Ace鞋款也延續網球鞋經典輪廓打造新樣式。圖／Gucci提供
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Gucci從1987年為鄉村俱樂部所設計的館藏擷取靈感，打造網球主題Tennis...
Gucci從1987年為鄉村俱樂部所設計的館藏擷取靈感，打造網球主題Tennis系列服飾。圖／Gucci提供
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互扣式雙G印花Ace系列運動鞋，29,600元。圖／Gucci提供
互扣式雙G印花Ace系列運動鞋，29,600元。圖／Gucci提供
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Gucci貓咪印花Ace系列運動鞋(女)，29,600元。圖／Gucci提供
Gucci貓咪印花Ace系列運動鞋(女)，29,600元。圖／Gucci提供
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Gucci Tennis洋裝(女)，74,000元。圖／Gucci提供
Gucci Tennis洋裝(女)，74,000元。圖／Gucci提供
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Gucci義大利貓咪

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