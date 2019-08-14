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打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

老蕭很會！混搭音源線？原來是寶詩龍新珠寶

2019-08-14 15:24聯合報 記者孫曼╱即時報導

蕭敬騰日前出席上海阿里88會員節登台演唱，一身紅黑鮮豔配色展現搖滾態度，穿上解構西裝十分對味，胸前則堆疊了許多串不同長度的項鍊，項鍊鍊墜造型與舞台上搖滾樂器的音源線插座幾分神似，完全展現搖滾韻味。

原來這是法國百年珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）全新推出的Jack系列珠寶，一條飾有珠寶扣的金線，設計靈感正是來是音源線，極致柔軟的金鍊發想自交織蔓延的音源線，而鍊扣造型則來自連接線插頭。不同長度的金鍊，則可以讓配戴者自由發揮想法，堆疊配戴、或隨性串接，是洋溢當代穿搭風格的全新設計。

Quatre系列玫瑰金、黃金、白金鑲鑽項鍊，99,000元。圖／寶詩龍提供
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Jack系列18K白金手鍊，36萬元。圖／寶詩龍提供
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Jack系列18K黃金手鍊，32萬8,000元。圖／寶詩龍提供
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蕭敬騰配戴寶詩龍珠寶出席上海阿里88會員節。圖／寶詩龍提供
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蕭敬騰配戴寶詩龍珠寶出席上海阿里88會員節。圖／寶詩龍提供
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蕭敬騰配戴寶詩龍珠寶出席上海阿里88會員節。圖／寶詩龍提供
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Jack系列手鍊18K白金鑲鑽手鍊，42萬9,000元。圖／寶詩龍提供
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Jack系列18K黃金鑲鑽手鍊，39萬元。圖／寶詩龍提供
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蕭敬騰配戴寶詩龍珠寶出席上海阿里88會員節。圖／寶詩龍提供
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珠寶上海

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