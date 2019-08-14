老蕭很會！混搭音源線？原來是寶詩龍新珠寶

2019-08-14 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



蕭敬騰日前出席上海阿里88會員節登台演唱，一身紅黑鮮豔配色展現搖滾態度，穿上解構西裝十分對味，胸前則堆疊了許多串不同長度的項鍊，項鍊鍊墜造型與舞台上搖滾樂器的音源線插座幾分神似，完全展現搖滾韻味。