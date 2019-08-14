雙蛋粉漿VS.30公分！南北2間超大份蛋餅 搶救早晨的餓
早餐只買一份蛋餅會吃不飽嗎？今天介紹兩家IG網友推薦的大份量蛋餅，有又香又嫩的厚實雙蛋粉漿蛋餅，還有鄉民等級30公分等級超長蛋餅，一南一北搶救早晨飢腸轆轆的肚子！
台南高CP值排隊名店 「阿公阿婆」大份量粉漿蛋餅
搜尋台南美食發現的這間阿公阿婆蛋餅店，是許多在地鄉親與學生推薦，幾個大鍋同時煎著蛋餅，人潮依然是絡繹不絕，藏身巷弄也照樣排好排滿，耐心等候為的就是一嘗這份銅板價粉漿蛋餅。
吃過的IG網友分享，「阿公阿婆蛋餅」從外觀上看來就是很普通的地方早餐店，現在外地觀光客也慕名而來，在台南東區是熱門到需要叫號的早餐名店，一般營業時間為上午。店內販售「小份」原味蛋餅30元，餅皮是粉漿現煎而成，雖然說是小份整個份量卻一點也不小，厚實Q彈且外酥內嫩。
大份蛋餅跟小份的差別，是一顆蛋與兩顆蛋共煎，如果喜歡厚實煎蛋口感，美食部落客推薦可以點購40元的大份蛋餅來享受，口感將完全征服吃貨們，加料的玉米蛋餅跟特別的瓜仔肉蛋餅，也很受吃貨們歡迎。一早就有這樣的巨無霸美食，整個元氣都飽滿啦！店家營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
阿公阿婆蛋餅
地址：台南市東區小東路198巷10號
小份原味蛋餅 30
大份原味蛋餅 40
瓜子肉或玉米 50(大)
價位如有更動以店家現場實際公佈為準
台北南京復興 鄉民級30公分「長勝君捲蛋餅」
上網搜尋大份量蛋餅關鍵字，就會跳出位於台北南京復興站附近小有名氣的早午餐店「長勝君捲蛋餅」，店內擁有鄉民一定要知道的「傳說中30公分」的大蛋餅，是附近上班族早午餐或下午茶選擇。
吃過的IG網友分享，來「長勝君捲蛋餅」外帶的顧客不少，尺寸有分為迷你SIZE（15公分）跟標準SIZE （30公分），30公分捲蛋餅上桌相當壯觀，好吃又好拍，店家還俏皮提供量尺「歡迎測量蛋餅長度」，打卡必備。餅皮是走酥脆路線，例如起司三重奏（三種起司）蛋餅，內餡切開起司流出牽絲，讓人食指大動，吃完後很有飽足感，其他甜鹹口味餅皮與醬料內餡層次口感豐富，也有提供素食或蔬食的豐富選項，享受香熱脆的美味。
「長勝君捲蛋餅」位於交通方便的松山區興安街上，有多種口味與價位可以選擇，營業時間從早上8點橫跨到下午時段。更多店家營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
長勝君捲蛋餅
地址 : 台北市松山區興安街214號
原味49
起司三重奏89（大）
價位如有更動以店家現場實際公佈為準
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