走訪遺世藍城 摩洛哥古城尋味

2019-08-14 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



漫遊摩洛哥古城，是很有趣的一件事，古城特色各不同，充分展現摩洛哥人繽紛多彩的生活態度。有古城因電影而知名，展現城市夢幻；也有古城變身「網美勝地」、搶登「打卡最多的地方」；還有絕對讓人迷航的九千多條古巷弄，甚或保留了傳統的製皮與染色工法，勞工們大半身浸泡在發臭的染缸裡，讓人心頭發酸‧‧‧‧‧

●埃本哈杜 無數名片在此取景

埃本哈杜Aït Benhaddou擁有廣闊的沙漠、駱駝群、阿拉伯宮殿，讓無數導演醉心於此，默默成就著世界的電影工業。 在這裡可以走訪一千零一夜的夢幻城市，沉迷慾望城市的超大市集，漫步廣闊的撒哈拉沙漠，在路途中甚至能尋到「神鬼戰士」的痕跡，感受無限驚喜。

數百年前的埃本哈杜，只是駱駝隊商在沙漠中的一個驛站，規模不大，卻曾經歷繁榮興盛。目前村莊仍舊維持著昔日的模樣，但只有少數的居民仍住在村內，多以觀光或出借房舍拍電影為生。

要前往舊城區，得先穿過一整排商店街，接著過橋越過瓦迪河，進入卡斯壩Kasbah。Kasbah泛指舊城、堡壘，建於11世紀的埃本哈杜倚臨著瓦迪河，密密麻麻的老房舍沿著山坡起落，山腳下則築起防禦性的城牆，這裡的巷弄蜿蜒窄狹，房舍既鮮紅又昏暗，高高低低沒有規則，像是童話故事裡的魔法村落，虛幻且不真實。

登上最高點，下眺黃土沙丘，頹敗的老厝群、獨特的百年泥屋陣，恍如走進另一星球，無怪乎引來電影「神鬼戰士」、「神鬼任務」、「不可能的任務5」、「波斯王子」、「阿拉伯勞倫斯」等名片在此取景，1986年並收錄進世界遺產地。

巷弄走逛間，一位笑著引我們進屋的老伯，語言不通，他比手畫腳地指著牆上一張張泛黃的照片，再指指自己喊「star、star」，原來他曾經將房子、連同自己都租借給了製片商拍電影，與眾國際巨星合影，成了他此生最輝煌的歷史。

隨著老人進屋，泥屋低矮，採光與通風都不佳，防空洞般的彎來繞去，分割成餐廳、廚房、臥室等空間，這種由泥土及乾草建成的泥屋，外表粗糙，卻蘊含著摩洛哥古代建築智慧，有如迷你城堡的設計，除可防禦敵人，也能適應沙漠地區的溫差。最精彩之處在屋頂，不必再低頭蜿蜒，景色豁然開朗，還可一眺古城各人家，這裡的住民有著與生俱來的美感，各樣小雕塑傳神的捏出鴿與蝶，搭配著綠意伸展，樸拙卻美麗。

城裡賣店相連，多以販售紀念品為主，最特別的是「燃畫」，藝術家以摩洛哥茶、藏紅花為原料，揮毫數筆後，以火燙紙背，此時圖畫漸現，頗有武俠小說裡「燃火字現」的神妙。

●菲斯 最容易迷路的城市

「就算有網路，就算開得了Google map，也找不到想去的地方」，這，就是菲斯Fes，一座世界級的超級迷宮。迷走在蜿蜒的巷道，古城人家以各式馬賽克藝術鑲嵌作為路標，隨興推開一扇門，都有驚奇，可能是阿拉伯貴族宅邸變身的旅館，也可能琴聲流瀉，或者，以頹敗的建築說歷史。

菲斯舊城有14個城門，最著名是Bob Boujeloud，城門朝外的一面被漆上代表菲斯的藍色，向內的一面則是象徵伊斯蘭教的綠色，這門，也是多數觀光客必要留影之地。這裡之所以讓人迷走，不只是因城門多、圍牆多，其間共有9400多條街道和500多個區域，想當然是「全世界最容易迷路的城市」。

聯合國教科文教組織1981年將此列為人類遺產，國際媒體選它為「全球最浪漫的十大城市之一」。而此，不論多少美名冠之，它依然像個存留於中古世紀的大型市場，民生必需品應有盡有，導遊形容是「保有5、600年前的生活方式，是活著的文化遺產」，因此，沿路可見穿著傳統長袍的居民往來，菜、蛋、肉品俱全，就連甜點也鋪滿黑色的蜜蜂飛舞；或者牽著驢咯搭咯搭的晃蕩在石板路上；像走入時光廊道回到過去，卻又與衣著現代的觀光客毫不違和。

菲斯也是我認為「最臭的古城」。千百年來人畜共生在此，形成化不開的惡臭，可能是經年累月的廚餘、垃圾，或是濃郁的屎尿騷味，臭氣之最，則是拍照最美之處「皮染廠」，臭到前幾條巷子就得開始掩鼻，來到門前，有人送上新鮮的一叢薄荷葉，清涼的香氣仍難掩讓人作嘔的氣味，這也讓觀光客形容「最美也最臭的景點」。

將薄荷葉塞進鼻，忍著臭穿過皮革店的展示部門，循著階梯登頂，直到可以俯瞰所有染缸的陽台。這些皮染廠是菲斯的主要產業，以外銷歐洲市場為主，因遵循著自16世紀以來的手染古法，而讓菲斯皮革以高品質聞名。

皮染液之所以會有濃烈的氣味，是因染料加入了鴿糞、牛尿及動物脂肪等成分，一桶桶五顏六色的大染缸，有不少工人在旁將皮革踩壓、浸泡柔軟以利上色；也有些工人直接入缸，半身浸泡在惡臭的染料裡，反覆搓洗上色；工人與家人們就住在工廠周邊，日日與惡臭共處。染缸旁，有婦人煮食，有小孩奔躍，想像著未來孩子們也將如導遊說的「子承父業」，「這種工作壽命不長」，聽聞，內心莫名發酸。

●契夫蕭安 藍城獨特古風猶在

世界3大藍城有希臘的聖托里尼Santorini、印度焦特布爾Jodhpur，以及摩洛哥的古城契夫蕭安Chefchaouen。不少遊客拿它與希臘相比，但記者感受兩地大不同，蕭安的光影與色彩更有魅力，這裡的藍也更有變化，深藍、湖藍、藏藍、青藍、鈷藍、天藍、火藥藍……，總之，能想到的一切藍色，都在這裡，全面藍調，也讓人如入幻境。

為什麼整座小城都是藍色調？契夫蕭安始建於1471年，最早是遭到西班牙人驅逐的摩爾人建立的堡壘，經過歲月發展，堡壘變身為城市，16世紀甚至迎來短暫的輝煌、成為獨立的王國，但不到百年就被摩洛哥征服。即使地處偏僻，飽受戰亂，「宗教」一直佔據著重要地位，早先猶太人開始將房屋粉刷成藍色，用的是一種名為Tekhelel的天然染料，據說用這種染料粉刷房屋之後，一家人都會受到上帝保佑，蕭安很快的就成了藍色城市。

山城小路崎嶇，人口不多，住有柏柏爾人、穆斯林、猶太人和摩爾人。與其他古城最大的不同，是小城住居密集緊湊，每一條小道，民居、酒店、旅館、商店，還有路邊攤混雜聚居，顯得熱鬧又充滿生命力。

小攤販售的物品，也似更有藝術味。陽光下閃閃發光的銅壺和盤子，掛滿整牆的手工毛毯和披肩，即使小巧的籃子也可見烏龜在萵苣葉上緩緩爬行，一袋袋的麻袋看似凌亂，卻飄出手工皂的香氣，牆角不時喵喵的引人注意，貓咪們在向遊客撒嬌發懶。蜿蜒高低、白藍對色，怎麼拍都好看，難怪榮登「網美聖地」。

遺世獨立數個世紀，有人這樣形容蕭安，「像一個歷史真空罐，保存了極為鮮明的古老安達魯西亞特色」，即便如今已成為打卡名地，獨特的古風仍在。老城面積不大，以廣場為中心，就不易迷途，廣場中央有噴泉，四周圍繞著紀念品商店與餐廳、咖啡廳，如果有時間，選家有視野的小店，坐下來喝杯咖啡展望藍白城市，時光似乎慢了下來，此刻，蕭安更美。

●如果你想去

航班：目前台灣無直飛摩洛哥航班，可搭乘土耳其航空經伊斯坦堡轉機前往馬拉喀什、卡薩布蘭卡，再轉車至契夫蕭安。土耳其航空於4月開航伊斯坦堡—馬拉喀什直飛航線，可於卡薩布蘭卡、馬拉喀什雙點進出，規劃摩洛哥旅遊行程更有彈性。

時差：比台灣慢7小時

簽證：可請旅行社代辦摩洛哥特殊落地簽證

匯率：摩洛哥貨幣迪拉姆，1迪拉姆約換新台幣3.2元，建議攜帶歐元，多處可使用，兌換也方便

相關資訊可洽：

摩洛哥觀光局

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