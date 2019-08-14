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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

蠟筆小新快閃店超夯 粉絲狂掃貨周邊商品緊急追加來台

2019-08-14 13:10聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

日本人氣卡通人物《蠟筆小新》魅力無法擋！全台首家「蠟筆小新放暑假」期間限定店在信義誠品1樓大廳登場後，天天大排長龍，現場販售日本原裝進口商品將近1000多項，從生活小物到實用餐具、可愛的玩偶到居家用品，不少商品已被粉絲搶購一空，活動只到8/18，想把握最後機會的粉絲，建議提早至現場等候發放「入場時間順序牌」進場。

「蠟筆小新放暑假」期間限定店引進東京車站蠟筆小新官方商店的限定商品，讓熱愛小新的粉絲不用到日本就能直接購買，不過，像是咬線器、小新睡衣、馬克杯、粉紅色幼稚園校車巴士收納盒等人氣商品，都提早銷售一空，業者緊急向日方調貨，希望能讓每位粉絲都能買到喜歡的商品。另外，為紀念首次登陸台灣，也特地推出台灣限定的純手工鳳梨酥以及限定紀念T恤等，只有台灣才買得到。現場也將不定期有新商品輪流登場，想知道商品最新資訊，可上粉絲專頁查詢。

在日本代理眾多知名角色授權週邊商品的「小星屋國際股份有限公司」，此次決定進軍台灣，是因為總公司在東京車站經營的「蠟筆小新官方商店」，有許多來自於世界各地的觀光客造訪，而吉野社長發現其中以台灣人居多，官方網路商店也常有許多台灣客人詢問購買，了解到「蠟筆小新」深受台灣人的喜愛，因此決定登陸台灣開展期間限定店，希望能直接滿足更多台灣粉絲的需求。

首次來台選定台北搶先登場，不少中南部的粉絲也在粉絲專頁熱情呼喊，希望快閃期間限定店也能南下到台中、台南、高雄地區，對此，小星屋表示，目前確實已著手進行南下快閃的計畫，最新資訊將公布於臉書粉絲專頁。

「蠟筆小新放暑假」期間限定店

地點：誠品信義店1F大廳

期間：2019.08.03～2019.08.18

時間：星期一～四、日11：00～22：00 ；星期五、六11：00～23：00

「蠟筆小新放暑假」期間限定店，需領取「入場時間順序牌」才能進場選購。記者張芳瑜／...
「蠟筆小新放暑假」期間限定店，需領取「入場時間順序牌」才能進場選購。記者張芳瑜／攝影
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蠟筆小新杯子(東京限定款)。圖／小星屋提供
蠟筆小新杯子(東京限定款)。圖／小星屋提供
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蠟筆小新咬線器。圖／小星屋提供
蠟筆小新咬線器。圖／小星屋提供
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蠟筆小新睡衣。圖／小星屋提供
蠟筆小新睡衣。圖／小星屋提供
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「蠟筆小新放暑假」期間限定店大排長龍。記者張芳瑜／攝影
「蠟筆小新放暑假」期間限定店大排長龍。記者張芳瑜／攝影
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園長、蠟筆小新造型T恤。圖／小星屋提供
園長、蠟筆小新造型T恤。圖／小星屋提供
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托特包、便當保冷袋。圖／小星屋提供
托特包、便當保冷袋。圖／小星屋提供
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台灣限定手工鳳梨酥「小新巴士禮盒」。圖／摘自小星屋官網
台灣限定手工鳳梨酥「小新巴士禮盒」。圖／摘自小星屋官網
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快閃誠品東京

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