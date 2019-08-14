手表數位認證是什麼？ 「區塊鏈」革命精品收藏新思維
近一兩年有在關注數位金融發展的話，一定有聽過「區塊鏈」（Blockchain）技術。但有想過這項聽起來高遠又未來的技術可能改變你現在的生活嗎？這項源自於虛擬貨幣如比特幣等的技術，不但被看好是未來金融交易的主流，其實也已經成為精品打擊仿冒偽劣產品的最新幕後英雄，包括精品集團LVMH及歷峰（Richemont），都開始推動數位認證，商品從原料開始就能追本溯源，到幾經轉手都可數位記錄，等於是讓你的精品擁有一張數位身分證。
以珠寶鐘表為主的歷峰集團，旗下歷史最悠久的製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）率先啟動數位認證。江詩丹頓是與Arianee數位平台合作，為藏家提供中立可靠的真品擔保，目前率先應用於品牌的Les Collectionneurs收藏家系列時計，也就是原廠認證的骨董表系列 ，主要是因為骨董表過去的歷史資料齊全、得以完整紀錄；預計未來全系列都將提供數位認證證書。
江詩丹頓也表示，除了原廠認證過的骨董表，一般在市面上選購江詩丹頓的骨董表也都可以申請送回瑞士原廠鑑定，但需要額外付費；但目前這樣的骨董表尚未提供數位認證服務，因為數位認證裡面會有一個是匿名的擁有者名單，是擁有者才可以獲知的資訊；目前要追溯既往、斷定完整歷程尚有難度，也是未來數位認證發展的挑戰。
留言