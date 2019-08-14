手表數位認證是什麼？ 「區塊鏈」革命精品收藏新思維

2019-08-14 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



近一兩年有在關注數位金融發展的話，一定有聽過「區塊鏈」（Blockchain）技術。但有想過這項聽起來高遠又未來的技術可能改變你現在的生活嗎？這項源自於虛擬貨幣如比特幣等的技術，不但被看好是未來金融交易的主流，其實也已經成為精品打擊仿冒偽劣產品的最新幕後英雄，包括精品集團LVMH及歷峰（Richemont），都開始推動數位認證，商品從原料開始就能追本溯源，到幾經轉手都可數位記錄，等於是讓你的精品擁有一張數位身分證。

以珠寶鐘表為主的歷峰集團，旗下歷史最悠久的製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）率先啟動數位認證。江詩丹頓是與Arianee數位平台合作，為藏家提供中立可靠的真品擔保，目前率先應用於品牌的Les Collectionneurs收藏家系列時計，也就是原廠認證的骨董表系列 ，主要是因為骨董表過去的歷史資料齊全、得以完整紀錄；預計未來全系列都將提供數位認證證書。