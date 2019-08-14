孫芸芸細數Chloé鎖頭包蛻變還透露最愛包款顏色 謝沛恩穿高腰褲秀驚人長腿
2019-08-14 00:49
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
Chloé微風南山概念店全新開幕，占地65坪，一走進玫瑰粉、米色與白色調和的明亮空間，就是當季最新包款的陳列，直擊女孩們的心，立刻眼睛一亮，而限店獨賣、全台只有5個的藍白鱷魚皮壓紋Aby Lock，也點出Chloé的革新與蛻變。
孫芸芸即表示，在試裝的時候發現Chloé變得有個性、色彩強烈，帶點頹廢感，相較以前的女性、柔美、絲綢等元素，激發了穿搭的更多嶄新嘗試，「像今天穿的紅色系洋裝，就是之前比較少會挑的顏色。我買包包喜歡挑經典款，2006年就有買過當時超流行的Paddington鎖頭包，雖然鎖頭很重，還是背得很開心，新的Aby Lock很適合參加party，而且可以裝下一整瓶香水，對我來說補香比補妝更重要，可以讓我享受人還沒到、香氣先到的浪漫。」對於包款色系的選擇，孫芸芸說，「我最喜歡偏安全、大地色系的包款，例如駝色、咖啡、磚紅或灰色，是我最喜歡買的，可以搭我平日喜愛的丹寧服裝。」而Aby Lock也是開幕嘉賓謝沛恩、林映唯、孫盛希的鎖定目標，顏色繽紛、實用易搭，外型輪廓就是以鎖頭為靈感，擄獲女人心，謝沛恩搭配時髦高腰褲，展現復古、帥氣的女人味，點綴手上的Anouck手環、Bobby樹脂手環，整體感更搶眼。
Aby Lock以鱷魚及蜥蜴壓紋的皮革，豐富包款不同表情，加上金屬鍊帶的運用，更為現代，包款底部鐫刻鑰匙孔呼應鎖頭經典，金屬鏡面剛好可以作為補妝的鏡子，是巧妙設計，金屬鑰匙吊飾則讓包款顯得年輕；除了迷你Aby Lock，鎖頭包家族包括鍊帶Aby Chain以及暢銷的Aby Bag全員到齊，是概念店上的亮眼新品。創意總監Natacha Ramsay-Levi在秋冬以格紋、法式印花、海軍等元素打造服裝，運用風衣、蘇格蘭裙拼接結構的卡其大衣相當別緻，相較往日多了叛逆色彩，在顏色上也有靛紫、赭色、矢車菊藍等變化，緹花抓皺、不對稱洋裝則帶來飄逸的點綴，此外，異材質交錯的大型耳環、項鍊、手環等適合作為造型的亮點。
留言