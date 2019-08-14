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孫芸芸細數Chloé鎖頭包蛻變還透露最愛包款顏色 謝沛恩穿高腰褲秀驚人長腿

2019-08-14 00:49聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Chloé微風南山概念店全新開幕，占地65坪，一走進玫瑰粉、米色與白色調和的明亮空間，就是當季最新包款的陳列，直擊女孩們的心，立刻眼睛一亮，而限店獨賣、全台只有5個的藍白鱷魚皮壓紋Aby Lock，也點出Chloé的革新與蛻變。

Chloé微風南山旗艦店開幕，占地65坪。圖／Chloé提供
Chloé微風南山旗艦店開幕，占地65坪。圖／Chloé提供
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Chloé微風南山旗艦店開幕，店內包括最新的秋冬服裝、配件系列。圖／Chloe...
Chloé微風南山旗艦店開幕，店內包括最新的秋冬服裝、配件系列。圖／Chloé提供
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孫芸芸穿紅色緹花開襟洋裝11萬4,600元、Bea黑色小羊皮襪靴41,000元，...
孫芸芸穿紅色緹花開襟洋裝11萬4,600元、Bea黑色小羊皮襪靴41,000元，配襯Blake項鍊49,800元、Bonnie耳環17,900元，手拿Aby Lock咖啡色蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包53,200元。記者陳立凱／攝影
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孫芸芸穿紅色緹花開襟洋裝11萬4,600元、Bea黑色小羊皮襪靴41,000元，...
孫芸芸穿紅色緹花開襟洋裝11萬4,600元、Bea黑色小羊皮襪靴41,000元，配襯Blake項鍊49,800元、Bonnie耳環17,900元，手拿Aby Lock咖啡色蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包53,200元。記者陳立凱／攝影
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孫芸芸即表示，在試裝的時候發現Chloé變得有個性、色彩強烈，帶點頹廢感，相較以前的女性、柔美、絲綢等元素，激發了穿搭的更多嶄新嘗試，「像今天穿的紅色系洋裝，就是之前比較少會挑的顏色。我買包包喜歡挑經典款，2006年就有買過當時超流行的Paddington鎖頭包，雖然鎖頭很重，還是背得很開心，新的Aby Lock很適合參加party，而且可以裝下一整瓶香水，對我來說補香比補妝更重要，可以讓我享受人還沒到、香氣先到的浪漫。」對於包款色系的選擇，孫芸芸說，「我最喜歡偏安全、大地色系的包款，例如駝色、咖啡、磚紅或灰色，是我最喜歡買的，可以搭我平日喜愛的丹寧服裝。」而Aby Lock也是開幕嘉賓謝沛恩、林映唯、孫盛希的鎖定目標，顏色繽紛、實用易搭，外型輪廓就是以鎖頭為靈感，擄獲女人心，謝沛恩搭配時髦高腰褲，展現復古、帥氣的女人味，點綴手上的Anouck手環、Bobby樹脂手環，整體感更搶眼。

謝沛恩穿深藍色高領針織衫18,700元、蘇格蘭高地印花上衣21,600元、格紋毛...
謝沛恩穿深藍色高領針織衫18,700元、蘇格蘭高地印花上衣21,600元、格紋毛呢喇叭褲57,100元、Wave白色短靴34,500元，搭配Anouck金色手環未定價、Bobby樹脂手環19,100元、Aby Lock雲朵藍色蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包53,200元。記者陳立凱／攝影
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謝沛恩穿深藍色高領針織衫18,700元、蘇格蘭高地印花上衣21,600元、格紋毛...
謝沛恩穿深藍色高領針織衫18,700元、蘇格蘭高地印花上衣21,600元、格紋毛呢喇叭褲57,100元、Wave白色短靴34,500元，搭配Anouck金色手環未定價、Bobby樹脂手環19,100元、Aby Lock雲朵藍色蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包53,200元。記者陳立凱／攝影
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林映唯演繹紅白法式印花短洋裝11萬4,600元、Bea大理花紅襪靴45,100元...
林映唯演繹紅白法式印花短洋裝11萬4,600元、Bea大理花紅襪靴45,100元、Blake耳環17,000元、手鍊20,400元，手拿Aby Lock蜜桃粉蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包53,200元。記者陳立凱／攝影
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孫盛希穿駝色羊毛大衣11萬4,600元、格紋襯衫式洋裝85,800元、Bell焦...
孫盛希穿駝色羊毛大衣11萬4,600元、格紋襯衫式洋裝85,800元、Bell焦糖色短靴51,500元，配襯Anouck耳環25,900元，手拎Aby Lock紅棕色鱷魚皮壓紋迷你鎖頭包53,200元。記者陳立凱／攝影
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Aby Lock以鱷魚及蜥蜴壓紋的皮革，豐富包款不同表情，加上金屬鍊帶的運用，更為現代，包款底部鐫刻鑰匙孔呼應鎖頭經典，金屬鏡面剛好可以作為補妝的鏡子，是巧妙設計，金屬鑰匙吊飾則讓包款顯得年輕；除了迷你Aby Lock，鎖頭包家族包括鍊帶Aby Chain以及暢銷的Aby Bag全員到齊，是概念店上的亮眼新品。創意總監Natacha Ramsay-Levi在秋冬以格紋、法式印花、海軍等元素打造服裝，運用風衣、蘇格蘭裙拼接結構的卡其大衣相當別緻，相較往日多了叛逆色彩，在顏色上也有靛紫、赭色、矢車菊藍等變化，緹花抓皺、不對稱洋裝則帶來飄逸的點綴，此外，異材質交錯的大型耳環、項鍊、手環等適合作為造型的亮點。

Chloé C藍棕色拼接迷你小方包，售價52,500元。圖／Chloé提供
Chloé C藍棕色拼接迷你小方包，售價52,500元。圖／Chloé提供
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Aby灰色小型鎖頭包，售價69,700元。圖／Chloé提供
Aby灰色小型鎖頭包，售價69,700元。圖／Chloé提供
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全台獨賣、限量5個的Aby Lock藍白色鱷魚皮壓紋迷你鎖頭包，售價57,300...
全台獨賣、限量5個的Aby Lock藍白色鱷魚皮壓紋迷你鎖頭包，售價57,300元。圖／Chloé提供
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Aby Chain綠棕色拼接鎖頭鍊帶包，售價73,800元。圖／Chloé提供
Aby Chain綠棕色拼接鎖頭鍊帶包，售價73,800元。圖／Chloé提供
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Chloé C黑色鉚釘樂福鞋，售價26,400元。圖／Chloé提供
Chloé C黑色鉚釘樂福鞋，售價26,400元。圖／Chloé提供
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鱷魚微風南山

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