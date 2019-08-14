限量20萬條！ 昂舒巴黎法式烘焙進駐小七 吃得到手工「波浪丹麥吐司」
精品烘焙昂舒巴黎聯手全台7-ELEVEN打造虛擬烘焙坊，以「烘焙訂製」新模式24小時接單，讓消費者在轉角小七就能輕鬆品嘗新鮮的烘焙美味！首波推出今年法國烘焙界最流行的波浪造型「波浪丹麥吐司」，採用繁複的27層手工摺疊技法，並選用優質發酵奶油、珍稀松露等特級食材，是目前小七門市烘焙食品中最高價商品，不過，開賣短短一天立刻熱銷近4萬條，訂單已經排到9月。
延續昂舒巴黎的法式烘焙精神與時尚美學，訂製款主打經典與創意結合的「波浪丹麥吐司」，每日限量烤焙2500條，72小時後搶「鮮」直送到門市取貨，即日起，全台7-ELEVEN獨家20萬份限時限量供應。波浪丹麥吐司由昂舒巴黎烘焙主廚許明輝、陳有鋕設計，分別推出「松露海鹽」與「絕品奶油」兩款口味，前者除了在麵包體中摻入松露外，出爐後更於表面再刷上一層醬，讓雙重香氣與奶香相互交織；後者使用香草酒糖液及法國優質發酵奶油，搭配低溫發酵麵團製作，呈現酥脆多層次口感，交迭著濃郁厚實的奶油香。鹹甜兩款風味常溫品嘗的口感彈牙、烤後則是酥脆飄香。
為滿足消費者對於美食多元且多變的喜好，昂舒巴黎的虛擬虛擬烘焙坊強調，消費者到手的麵包絕對是專屬製作、新鮮出爐，取貨即可直接享用，透過訂製模式，給忙碌又想品嘗美味麵包的現代人最彈性的選擇，也避免了門市麵包即期耗品的食物浪費。同時發揮超商24小時的便利優勢，接單、提貨全日無休，讓轉角小七變身精品烘焙坊，隨時享用剛出爐的鮮食口感。
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