親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

限量20萬條！ 昂舒巴黎法式烘焙進駐小七 吃得到手工「波浪丹麥吐司」

2019-08-14 00:35聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

精品烘焙昂舒巴黎聯手全台7-ELEVEN打造虛擬烘焙坊，以「烘焙訂製」新模式24小時接單，讓消費者在轉角小七就能輕鬆品嘗新鮮的烘焙美味！首波推出今年法國烘焙界最流行的波浪造型「波浪丹麥吐司」，採用繁複的27層手工摺疊技法，並選用優質發酵奶油、珍稀松露等特級食材，是目前小七門市烘焙食品中最高價商品，不過，開賣短短一天立刻熱銷近4萬條，訂單已經排到9月。

延續昂舒巴黎的法式烘焙精神與時尚美學，訂製款主打經典與創意結合的「波浪丹麥吐司」，每日限量烤焙2500條，72小時後搶「鮮」直送到門市取貨，即日起，全台7-ELEVEN獨家20萬份限時限量供應。波浪丹麥吐司由昂舒巴黎烘焙主廚許明輝、陳有鋕設計，分別推出「松露海鹽」與「絕品奶油」兩款口味，前者除了在麵包體中摻入松露外，出爐後更於表面再刷上一層醬，讓雙重香氣與奶香相互交織；後者使用香草酒糖液及法國優質發酵奶油，搭配低溫發酵麵團製作，呈現酥脆多層次口感，交迭著濃郁厚實的奶油香。鹹甜兩款風味常溫品嘗的口感彈牙、烤後則是酥脆飄香。

為滿足消費者對於美食多元且多變的喜好，昂舒巴黎的虛擬虛擬烘焙坊強調，消費者到手的麵包絕對是專屬製作、新鮮出爐，取貨即可直接享用，透過訂製模式，給忙碌又想品嘗美味麵包的現代人最彈性的選擇，也避免了門市麵包即期耗品的食物浪費。同時發揮超商24小時的便利優勢，接單、提貨全日無休，讓轉角小七變身精品烘焙坊，隨時享用剛出爐的鮮食口感。

昂舒巴黎「波浪丹麥吐司」採用繁複的27層手工摺疊技法，帶來酥軟口感。記者張芳瑜／...
昂舒巴黎「波浪丹麥吐司」採用繁複的27層手工摺疊技法，帶來酥軟口感。記者張芳瑜／攝影
分享
松露海鹽、絕品奶油兩款波浪丹麥吐司，售價188元(條)。圖／昂舒巴黎提供
松露海鹽、絕品奶油兩款波浪丹麥吐司，售價188元(條)。圖／昂舒巴黎提供
分享
精品烘焙昂舒巴黎聯手全台7-ELEVEN打造虛擬烘焙坊(左起：昂舒巴黎烘焙主廚許...
精品烘焙昂舒巴黎聯手全台7-ELEVEN打造虛擬烘焙坊(左起：昂舒巴黎烘焙主廚許明輝、統一企業公關經理凃忠正、昂舒巴黎烘焙主廚陳有鋕)。圖／昂舒巴黎提供
分享
昂舒巴黎結合超商，以「烘焙訂製」24小時接單模式，72小時到門市取貨。記者張芳瑜...
昂舒巴黎結合超商，以「烘焙訂製」24小時接單模式，72小時到門市取貨。記者張芳瑜／攝影
分享

巴黎丹麥法國

相關新聞

「香民」新殿堂 SOGO復興館齊聚12大頂級香氛一站滿足香氛迷

2019-08-13 19:11

按讚贈「日式木筷」！鰻重總本家8／17進駐林口三井outlet

2019-08-14 00:13

旋轉星球椅、搖椅單人沙發好想要！生活工場「品牌月＋夏出清」最低下殺3折起

2019-08-13 19:11

屈臣氏串聯亞洲8大市場首創「一卡隨享」！會員國外消費可累積點數、台灣兌點

2019-08-13 18:29

「鑽石」月餅曝光！ 金格中秋珠寶月餅禮盒首創珍奶口味

2019-08-13 18:15

亞瑟士再度攜手龐克時尚教母 這次把18世紀大師油畫都穿上腳啦

2019-08-13 18:09

最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01

夏日籃球鞋「星」光熠熠 費城七六人大帝御用穿這款

2019-08-13 17:28

中秋烤肉頂級派對 RÒU推宮崎牛燒烤組預購價5千有找

2019-08-13 17:26

「你願意嫁給我老公嗎？」嫁給茱莉安摩爾的耳環很願意

2019-08-13 17:18

愛彼表台中大遠百開幕秀新品 連聞起來都很瑞士

2019-08-13 17:14

搶佔乾拌麵市場 80年製麵品牌推台式「家麵」系列

2019-08-13 17:14

包包賣到全球大缺貨 Bottega Veneta到底紅什麼？

2019-08-13 16:50

健身系美食正流行！TGI FRIDAYS吃大餐再飛輪 再抽健身1年免費

2019-08-13 16:44

限量！乖乖悠遊卡14日在7-11獨家開賣 網友：好可愛

2019-08-13 16:24

科技人求「保平安」 乖乖推中元限定造型悠遊卡

2019-08-13 16:06

宜蘭童玩節閉幕倒數 韓國Drawing塗鴉秀最後一周壓軸

2019-08-13 14:59

挑禮服還可逛飾品 名媛品牌Momo's march正式進駐林莉婚紗

2019-08-13 14:52

驅蟲趕熱！涼夏商機 小家電大進擊

2019-08-13 14:36

健康喝涼！高CP值果汁機 新鮮自己打

2019-08-13 14:36

不顧北京反對！Fakeme力挺台灣 打造限定款太陽眼鏡

2019-08-13 14:34

統一昂舒巴黎轉型虛擬烘焙坊 進駐7-11

2019-08-13 14:24

怎能把西裝穿出這種高度！ 凱特布蘭琪完全美出一個傳奇

2019-08-13 13:45

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

藝博會遍地開花 8月起接力開跑

2019-08-13 12:55

「小小兵」、「憤怒鳥」大軍進駐7-11！超呆萌迷你玩偶每一款都想收

2019-08-13 12:36

氣象專家示警：深夜到明晨中南部恐又對流發展

2019-08-13 11:23

有用錄音帶聽過音樂的照過來！萬寶龍就是要勾起青春的回憶

2019-08-13 10:47

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34

精靈超模Jessica Stam回歸！拍台灣婚紗Nicole + Felicia廣告化身絕美天使

2019-08-12 20:42

搶商機！法布甜中秋禮盒與不二蛋黃酥兩強合作

2019-08-12 20:32

攜手剪紙藝術家 誠品行旅中秋禮盒美如書冊

2019-08-12 20:11

香奈兒說出調香大師的秘密 懂香味是傳承、技巧如同編寫樂曲般的美好

2019-08-12 17:26

udn買東西幫您顧荷包 嬌聯商品最低3折起

2019-08-12 17:11

史上最高機票中獎率來了！可樂旅遊年終慶 400張機票大放送

2019-08-12 17:11

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

3層好滋味！杜老爺X舊振南「綠豆椪牛乳冰棒」沁涼上市

2019-08-12 16:51

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37
看更多

熱門文章

限量！乖乖悠遊卡14日在7-11獨家開賣 網友：好可愛

2019-08-13 16:24

媳婦買錯餐點被婆婆罵不孝 大姑和丈夫更讓人無言

2019-08-13 10:37

好市多又有搶手貨？ 男抱6箱拉麵來回瘋狂搶購

2019-08-13 18:46

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

沒事多喝水？醫：有這種病史記得留意喝水量

2019-08-13 12:26

驚見父買春對話 女大生忍2年崩潰：該向母親坦白？

2019-08-13 13:49

睡到一半被抓腳！她嚇傻「狂念阿彌陀佛」 天亮揭謎險昏倒

2019-08-13 19:02

竹筍吃鮮甜正當季 但這步驟沒做好恐氰酸中毒

2019-08-13 17:04

由綠轉藍？青蛇死後全身變藍色 真相讓網友長知識

2019-08-13 13:19

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

一小段樓梯爬20分鐘 78公斤超肥黃金獵犬險被安樂死

2019-08-13 11:40

吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

2019-08-13 07:09

最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01

收到大雷雨即時簡訊 網友：狂打雷下雨比颱風天可怕

2019-08-13 06:11

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

駕駛人注意！自強隧道區間測速9月正式上路

2019-08-13 13:32

台東中午出現日暈異象 氣象站：22度日暈

2019-08-13 13:38

女友「拉在褲子上」男友不嫌棄還幫忙清 她甜喊：嫁定了

2019-08-13 20:32

陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28

第一天上班「3小時火速離職」社會新鮮人訴苦反被罵翻：到哪都做不久！

2019-08-13 17:35

情侶夫妻小心了！大數據認證「最常劈腿對象」冠軍出爐

2019-08-13 15:05

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

科技人求「保平安」 乖乖推中元限定造型悠遊卡

2019-08-13 16:06

西南風發展旺盛 彭啟明：中南部嚴防閃電雷擊強降雨

2019-08-13 07:21

【初老心情】田英輝／奇妙的三響

2019-08-13 06:00

他用200元新鈔買飲料被拒 網曝「顧人怨點」：被說拿假鈔

2019-08-13 20:47

高雄仁武今年首見本土登革熱 她的老家在台南疫情熱區

2019-08-13 18:53

【為父心情】洪啟川／不一樣的時空，一樣的心情

2019-08-13 06:00

10元硬幣「黑嚕嚕」被拒收 常客：不再去消費

2019-08-13 21:18

男大生爬合歡生出現高山症 醫：輕忽高山症有致死危機

2019-08-13 08:59

好羨慕！中南部烏雲大雨 阿里山已藍天白雲

2019-08-13 14:25

不顧北京反對！Fakeme力挺台灣 打造限定款太陽眼鏡

2019-08-13 14:34

暴雨強襲台南 柚農：麻豆文旦無影響周末開始採收

2019-08-13 12:53

怎能把西裝穿出這種高度！ 凱特布蘭琪完全美出一個傳奇

2019-08-13 13:45

孩子過動與吃得不營養有關 中研院點名含糖飲、點心麵

2019-08-13 10:35

氣象專家示警：深夜到明晨中南部恐又對流發展

2019-08-13 11:23

tag老闆來看 上班族睡午覺有4大好處

2019-08-13 21:19

「獨臂刀王」王羽中風失智 醫師提出這驚人數字

2019-08-13 17:43

赴日旅遊注意！柯蘿莎颱風朝日本前進 華航台北往返宮崎航班取消

2019-08-13 19:43

看破不說破！欺騙男人的套路 大部分女人都說過這些謊

2019-08-13 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top