按讚贈「日式木筷」！鰻重總本家8／17進駐林口三井outlet

2019-08-14 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



由日本東京鰻魚老舖監製的「鰻重總本家」，將在8月17日正式於林口三井Outlet開幕，店內將供應特製炭燒鰻重御膳、鰻櫃御膳、鰻魚散壽司御膳等不同型態的鰻魚料理。為慶祝開幕，也特別推出按讚、消費送「日式木筷」的開幕活動。

鰻重總本家是由具80年歷史的日本東京鰻魚老舖「東京根岸宮川」第三代店長親自監製的全新品牌。店內的鰻魚選用台灣在地的鰻魚，採「關東風格」料理而成。採先蒸後烤、以炭火翻烤並重複刷上醬汁3次，讓醬汁能夠更入味的手法，並且使用日本直送的醬汁，帶來清爽甘甜的風味。店內的出汁（日式高湯）也是每早於店內熬煮而成

店內商品，售價介於290～780元之間。其中「特製炭燒鰻重御膳（特大）」的鰻魚，長度更勝女性手掌，並且滿出漆器餐盒，有著甜鹹並帶著山椒葉辛香的口感，每份780元；「鰻櫃御膳」則是有鰻魚飯搭配玉子燒，或是山椒、海苔等辛香料的調味，最後再加入高湯製成茶泡飯，享受鰻魚三吃的樂趣，每份530元。另外還有「鰻魚散壽司御膳」，以及傳統和食、日式刨冰等料理。