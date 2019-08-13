「香民」新殿堂 SOGO復興館齊聚12大頂級香氛一站滿足香氛迷

2019-08-13 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北SOGO復興館全新變身升級3.0，繼今年6月、7月B3、B2相繼改裝開幕後，8月有B1全面變「妝」打造頂級保養香氛殿堂，從香氛保養、飾品配件、餐飲超市都有升級購物體驗。B1美妝增加46%面積，開幕後業績成長51％，香氛品牌一口氣擴張至12個，帶動香氛「聚集經濟效益」，原有香氛品牌業績大幅飆高成長。

若說「美妝天后宮」SOGO忠孝館是以品牌多取勝，那改裝後的SOGO復興館B1則是以品牌級數取勝。尤其復興館這波改裝更以近來成長亮眼的香氛為重點。

香氛區新增四大品牌，包括引進全台獨家法國嬌蘭（GUERLAIN）藝術沙龍精品香水店；台灣盧亞香水首度打造Beauty Gallery香水複合櫃，精選集團品牌GOUTAL PARIS、GUCCI、BVLGARI、TIFFANY & Co.四大香氛，其中巴黎香水GOUTAL PARIS首度來台；以及英國百年貴族香氛PENHALIGON’S。另外，香奈兒美妝也將以全新店裝回歸SOGO復興館，彩妝、保養、頂級香氛一應俱全，將於9月5日開幕。

原有香氛JO MALONE LONDON全新概念店呈現，復興館並擁有全台獨家六款禮盒包裝。香氛區也帶來聚集經濟效益，帶動原有的JO MALON業績成長8成、Diptyque成長5成，分列香氛業績前兩強，而新來乍到的PENHALIGON’S表現亮眼入榜第三強。另外，復興館B1也新增了星巴克，購物之餘還可愜意坐下喝杯咖啡，另引進全台首店、由韓劇女神全智賢代言的南韓輕奢珠寶品牌STONEHENgE。

另外，復興館精品也有調整，引進義大利製毛世家Loro Piana進駐二樓、預計10月底開幕，二樓原有的COACH將轉戰三樓預計9月12日開幕，8月下旬還有新登場的Paul Smith。

美食也有新焦點，美食街將於8月下旬開出全台首店的新加坡米其林必比登推薦的松發肉骨茶。來自日本、擁有豐富咖啡豆與異國食品，讓咖啡迷買到失心瘋的咖樂迪咖啡農場也將於8月20日進駐開幕。

SOGO復興館店長許淑賢表示，復興館這波改裝，將是為未來成為北市單店業績最高百貨目標，所奠下的基礎工程，今年全館業績以133億（含稅）為目標，預計二～三年後，可望挑戰目前北市單店業績最高的台北101購物中心。

另外，板橋大遠百力8月14日起至9月4日推出「秋季化妝品節」，祭出服飾部門、化妝品當日單筆滿3,000送200，並聯合11大銀行推出服飾部門、化妝品單筆分6期刷5,000送200，回饋可達10%。同步展開「The Summer SALE」夏末狂歡季末出清，家用家電最低下殺5折。