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旋轉星球椅、搖椅單人沙發好想要！生活工場「品牌月＋夏出清」最低下殺3折起

2019-08-13 19:11聯合報 記者陳立儀╱即時報導

採買居家好物又有便宜可撿！生活工場即日起至9月12日推出品牌月活動，多項經典商品祭出超值折扣回饋，搭配夏出清部分商品下殺最低3折起，小至桌上擺飾與質感餐具、大至家具沙發、電視櫃都有優惠，活動期間還有滿千三重送，消費滿千元即可獲得好康Coupon優惠券，刷匯豐銀行卡獨家最高回饋達950元，鑽石會員可享超值299元加價購，輕鬆購入枕頭套、廚房踏墊、沁涼冷凝墊等商品。

生活工場最具代表性的舒適旋轉式星球椅，360度可旋轉底座搭配蓬鬆柔軟坐墊，打造度假悠閒氛圍，原價4,990元，活動期間鑽石會員可享優惠價3,590元，現省1400元；另外還有經典的日式和風沙發系列，小套房、外宿小空間皆適宜，全系列鑽石會員可享限時75折優惠。

除了經典必買商品之外，生活工場品牌月活動也提供多款新品優惠，像是專為兒童設計的可愛造型Monster怪獸迷你沙發，原價4,580元、9月12日前鑽石會員獨享優惠價3,490元；萌趣動物圖騰配上夢幻馬卡龍配色的QQ鐵桶收納椅原價1,250元、活動期間鑽石會員優惠價899元。

生活工場夏出清推出多項精選商品最低3折起，本質品味搖椅單人沙發採用實木椅身及腳座，增加搖椅穩固性、布面材質觸感更舒適，原價9,900元、活動期間出清價4,950元；療癒的多肉植物設計的Cactus擴香花原價680元、活動期間出清價340元。

生活工場Cactus擴香花，原價680元、即日起至9月12日出清價340元。圖／...
生活工場Cactus擴香花，原價680元、即日起至9月12日出清價340元。圖／生活工場提供
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生活工場日式和風沙發系列，即日起至9月12日鑽石會員可享限時75折優惠。圖／生活...
生活工場日式和風沙發系列，即日起至9月12日鑽石會員可享限時75折優惠。圖／生活工場提供
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生活工場QQ鐵桶收納椅，原價1,250元、即日起至9月12日鑽石會員價899元。...
生活工場QQ鐵桶收納椅，原價1,250元、即日起至9月12日鑽石會員價899元。圖／生活工場提供
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生活工場最具代表性的舒適旋轉式星球椅，原價4,990元，即日起至9月12日鑽石會...
生活工場最具代表性的舒適旋轉式星球椅，原價4,990元，即日起至9月12日鑽石會員優惠價3,590元。圖／生活工場提供
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生活工場最具代表性的舒適旋轉式星球椅，原價4,990元，即日起至9月12日鑽石會...
生活工場最具代表性的舒適旋轉式星球椅，原價4,990元，即日起至9月12日鑽石會員優惠價3,590元。圖／生活工場提供
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生活工場本質品味搖椅單人沙發，原價9,900元、即日起至9月12日出清價4,95...
生活工場本質品味搖椅單人沙發，原價9,900元、即日起至9月12日出清價4,950元。圖／生活工場提供
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生活工場Monster怪獸迷你沙發，原價4,580元、即日起至9月12日鑽石會員...
生活工場Monster怪獸迷你沙發，原價4,580元、即日起至9月12日鑽石會員獨享價3,490元。圖／生活工場提供
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