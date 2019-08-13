屈臣氏串聯亞洲8大市場首創「一卡隨享」！會員國外消費可累積點數、台灣兌點

2019-08-13 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



出國時除了信用卡，也別忘了隨身攜帶藥妝店會員卡，屈臣氏宣布串聯亞洲8大市場，首創「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務，即日起屈臣氏寵i會員於台灣、大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等地的屈臣氏門市消費，出示會員卡或開啟行動會員的App，不僅可享有當地的指定會員優惠，還可累積點數後回台灣兌換點數使用。屈臣氏寵i會員代言人李國毅除了親自為活動站台，還錄製了一系列不同語言的「我要累積點數」網路宣傳短片，其中他認為最高難度的就是馬來語，因為音節很多，句子念起來就像RAP。

李國毅說自從接任屈臣氏寵i會員代言人之後，在國外也不忘去屈臣氏「巡店」，而且看到屈臣氏就會覺得安心，萬一行李沒準備到的用品都可以買到，例如適合當地環境的蚊蟲藥膏、紙內褲等，他推薦國外觀光客可以到屈臣氏掃貨MIT面膜、痠痛貼布，他也很愛買保健食品。

喜歡當聰明消費者的李國毅愛累積點數、兌發票，不過他笑說自己沒什麼偏財運，上個月兌中200元，是睽違10年後再中獎，最高紀錄是一次兌中了4張200元的發票；這幾年他還學會殺價，買東西時如果有人認出他或要求合照，他就會笑臉問「可以算便宜點嗎？」，享受殺價的樂趣。

根據屈臣氏2019年亞洲跨境購物意見調查結果顯示，亞洲人每年平均到其他亞洲地區旅遊1.7次，其中以新加坡的2.7次排名第一，台灣為1.3次，消費者在國外藥妝店消費的金額都會比平常多5成，而且偏好買護膚保養品及個人護理用品。屈臣氏亞洲區的會員有超過8,550萬人，台灣寵i會員有將近530萬人，相當於全台每4人就有1個人是寵i會員，期望推出「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務後，讓會員在亞洲旅行時也能享受高感回饋，今年將衝刺560萬會員數。

使用屈臣氏「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務必須攜帶實體會員卡，或是用App綁定啟用行動寵i會員卡，於結帳時出示。

同時屈臣氏也公布了亞洲8大觀光地區最夯的必Buy商品，台灣為SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版、綺芙莉彩色日拋隱形眼鏡、森田藥粧多重玻尿酸複合精華高保濕面膜、太醫苑一條根貼布系列、天天美麗面膜系列；大陸為屈臣氏透明質酸保濕／綠茶控油卸妝棉濕巾、屈臣氏燕窩面膜、Collagen護手霜；香港為黃道益活絡油、紫花油、保心安油；澳門為Aveeno寶寶系列、Burt’s Bee蜜蜂爺爺系列、Pears護手霜；新加坡為Bio－essence多功能生物噴霧、均隆驅風油、虎標萬金油；馬來西亞為檳城荳蔻膏、南洋千里追風油、Siang Pure薄荷棒；印尼為白樹油、Ellips護髮精油、Lulur SPA去角質霜；泰國為SNAIL WHITE蝸牛霜、臥佛牌青草膏、蛇牌痱子粉。