親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

反送中示威者擠爆！香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

業界公開秘密？三大男高音多明哥被控至少性騷9名女性

屈臣氏串聯亞洲8大市場首創「一卡隨享」！會員國外消費可累積點數、台灣兌點

2019-08-13 18:29聯合報 記者陳立儀╱即時報導

出國時除了信用卡，也別忘了隨身攜帶藥妝店會員卡，屈臣氏宣布串聯亞洲8大市場，首創「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務，即日起屈臣氏寵i會員於台灣、大陸、香港、澳門、新加坡馬來西亞、印尼、泰國等地的屈臣氏門市消費，出示會員卡或開啟行動會員的App，不僅可享有當地的指定會員優惠，還可累積點數後回台灣兌換點數使用。屈臣氏寵i會員代言人李國毅除了親自為活動站台，還錄製了一系列不同語言的「我要累積點數」網路宣傳短片，其中他認為最高難度的就是馬來語，因為音節很多，句子念起來就像RAP。

李國毅說自從接任屈臣氏寵i會員代言人之後，在國外也不忘去屈臣氏「巡店」，而且看到屈臣氏就會覺得安心，萬一行李沒準備到的用品都可以買到，例如適合當地環境的蚊蟲藥膏、紙內褲等，他推薦國外觀光客可以到屈臣氏掃貨MIT面膜、痠痛貼布，他也很愛買保健食品。

喜歡當聰明消費者的李國毅愛累積點數、兌發票，不過他笑說自己沒什麼偏財運，上個月兌中200元，是睽違10年後再中獎，最高紀錄是一次兌中了4張200元的發票；這幾年他還學會殺價，買東西時如果有人認出他或要求合照，他就會笑臉問「可以算便宜點嗎？」，享受殺價的樂趣。

根據屈臣氏2019年亞洲跨境購物意見調查結果顯示，亞洲人每年平均到其他亞洲地區旅遊1.7次，其中以新加坡的2.7次排名第一，台灣為1.3次，消費者在國外藥妝店消費的金額都會比平常多5成，而且偏好買護膚保養品及個人護理用品。屈臣氏亞洲區的會員有超過8,550萬人，台灣寵i會員有將近530萬人，相當於全台每4人就有1個人是寵i會員，期望推出「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務後，讓會員在亞洲旅行時也能享受高感回饋，今年將衝刺560萬會員數。

使用屈臣氏「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務必須攜帶實體會員卡，或是用App綁定啟用行動寵i會員卡，於結帳時出示。

同時屈臣氏也公布了亞洲8大觀光地區最夯的必Buy商品，台灣為SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版、綺芙莉彩色日拋隱形眼鏡、森田藥粧多重玻尿酸複合精華高保濕面膜、太醫苑一條根貼布系列、天天美麗面膜系列；大陸為屈臣氏透明質酸保濕／綠茶控油卸妝棉濕巾、屈臣氏燕窩面膜、Collagen護手霜；香港為黃道益活絡油、紫花油、保心安油；澳門為Aveeno寶寶系列、Burt’s Bee蜜蜂爺爺系列、Pears護手霜；新加坡為Bio－essence多功能生物噴霧、均隆驅風油、虎標萬金油；馬來西亞為檳城荳蔻膏、南洋千里追風油、Siang Pure薄荷棒；印尼為白樹油、Ellips護髮精油、Lulur SPA去角質霜；泰國為SNAIL WHITE蝸牛霜、臥佛牌青草膏、蛇牌痱子粉。

在其他藥妝店部分，Tomod’s目前暫無台日會員點數互通的計畫，但持台灣Tomod’s會員卡至日本Tomod’s門市消費可享95折優惠；台灣松本清雖然尚未推出會員機制，但當初進軍台灣時是朝向台日會員權益互通的模式規畫，業者表示系統仍在測試當中。

寵i會員代言人李國毅為屈臣氏「Watsons One Pass一卡隨享」起跑活動...
寵i會員代言人李國毅為屈臣氏「Watsons One Pass一卡隨享」起跑活動站台。圖／屈臣氏提供
分享
屈臣氏寵i會員代言人李國毅以台灣代表的身分，與7位來自亞洲不同市場的屈臣氏店員一...
屈臣氏寵i會員代言人李國毅以台灣代表的身分，與7位來自亞洲不同市場的屈臣氏店員一同合照，宣傳全新「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點服務。圖／屈臣氏提供
分享
屈臣氏寵i會員代言人李國毅錄製一系列網路宣傳短片，用多種語言教大家如何在不同市場...
屈臣氏寵i會員代言人李國毅錄製一系列網路宣傳短片，用多種語言教大家如何在不同市場的屈臣氏向店員說「我要累積點數」。圖／屈臣氏提供
分享
寵i會員代言人李國毅為屈臣氏「One Pass一卡隨享」起跑活動站台。圖／屈臣氏...
寵i會員代言人李國毅為屈臣氏「One Pass一卡隨享」起跑活動站台。圖／屈臣氏提供
分享

面膜馬來西亞新加坡

相關新聞

最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01

科技人求「保平安」 乖乖推中元限定造型悠遊卡

2019-08-13 16:06

宜蘭童玩節閉幕倒數 韓國Drawing塗鴉秀最後一周壓軸

2019-08-13 14:59

挑禮服還可逛飾品 名媛品牌Momo's march正式進駐林莉婚紗

2019-08-13 14:52

驅蟲趕熱！涼夏商機 小家電大進擊

2019-08-13 14:36

健康喝涼！高CP值果汁機 新鮮自己打

2019-08-13 14:36

不顧北京反對！Fakeme力挺台灣 打造限定款太陽眼鏡

2019-08-13 14:34

統一昂舒巴黎轉型虛擬烘焙坊 進駐7-11

2019-08-13 14:24

怎能把西裝穿出這種高度！ 凱特布蘭琪完全美出一個傳奇

2019-08-13 13:45

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

藝博會遍地開花 8月起接力開跑

2019-08-13 12:55

「小小兵」、「憤怒鳥」大軍進駐7-11！超呆萌迷你玩偶每一款都想收

2019-08-13 12:36

氣象專家示警：深夜到明晨中南部恐又對流發展

2019-08-13 11:23

有用錄音帶聽過音樂的照過來！萬寶龍就是要勾起青春的回憶

2019-08-13 10:47

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34

精靈超模Jessica Stam回歸！拍台灣婚紗Nicole + Felicia廣告化身絕美天使

2019-08-12 20:42

搶商機！法布甜中秋禮盒與不二蛋黃酥兩強合作

2019-08-12 20:32

攜手剪紙藝術家 誠品行旅中秋禮盒美如書冊

2019-08-12 20:11

香奈兒說出調香大師的秘密 懂香味是傳承、技巧如同編寫樂曲般的美好

2019-08-12 17:26

udn買東西幫您顧荷包 嬌聯商品最低3折起

2019-08-12 17:11

史上最高機票中獎率來了！可樂旅遊年終慶 400張機票大放送

2019-08-12 17:11

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

3層好滋味！杜老爺X舊振南「綠豆椪牛乳冰棒」沁涼上市

2019-08-12 16:51

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

「拖延症」可自我診斷 專家：先跨一小步

2019-08-12 16:19

Hello Kitty鐵粉注意！85ºC請萌教主助陣 4款小物加價購開跑

2019-08-12 16:16

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

想要持續年輕有活力 學會做好5件事

2019-08-12 14:46

買到變質產品應該怎麼辦？ 專家教你客訴ABC

2019-08-12 14:44

120年老店紙紮祭品成藝術 獲法國家博物館收藏

2019-08-12 14:32

法國名媛這樣補妝 一整天呈現母胎美肌

2019-08-12 14:29

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

快速又方便 「異國風」拌麵好滋味

2019-08-12 14:22

舊振南X杜老爺創意聯名 綠豆椪牛乳冰棒限量開賣

2019-08-12 12:51

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02
看更多

熱門文章

威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

2019-08-12 22:01

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

媳婦買錯餐點被婆婆罵不孝 大姑和丈夫更讓人無言

2019-08-13 10:37

威力彩頭獎台南市北區開出 彩券行：開業11年第一次

2019-08-12 22:40

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

驚見父買春對話 女大生忍2年崩潰：該向母親坦白？

2019-08-13 13:49

各部會出奇招 旅遊獎勵再擴大 每人每日500元

2019-08-13 00:12

上天眷顧的好運！威力彩一注獨得 台南幸運兒20.47億抱回家

2019-08-12 22:20

請喪假死亡證明不夠竟要母親證明文件 網轟：公布公司

2019-08-12 22:06

限量！乖乖悠遊卡14日在7-11獨家開賣 網友：好可愛

2019-08-13 16:24

沒事多喝水？醫：有這種病史記得留意喝水量

2019-08-13 12:26

一小段樓梯爬20分鐘 78公斤超肥黃金獵犬險被安樂死

2019-08-13 11:40

成年人才懂得「4種話，不要亂說」！太誠實會被討厭、愛抱怨是白目鬼　

2019-08-12 22:25

吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

2019-08-13 07:09

收到大雷雨即時簡訊 網友：狂打雷下雨比颱風天可怕

2019-08-13 06:11

由綠轉藍？青蛇死後全身變藍色 真相讓網友長知識

2019-08-13 13:19

房東們看過來！ 記住這幾招惡房客退散

2019-08-12 20:44

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

威力彩20.47億 台南一注獨得

2019-08-12 23:53

竹筍吃鮮甜正當季 但這步驟沒做好恐氰酸中毒

2019-08-13 17:04

台東中午出現日暈異象 氣象站：22度日暈

2019-08-13 13:38

影／利奇馬夾帶狂風暴雨過境 上海驚現黑天鵝街上「出遊」

2019-08-12 20:30

每日星座運勢／水瓶好的投資可實行 易得長輩幫助

2019-08-13 00:00

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

西南風發展旺盛 彭啟明：中南部嚴防閃電雷擊強降雨

2019-08-13 07:21

平價電動車來了！特斯拉Model 3登台 售價155.99萬元起

2019-08-12 20:57

【初老心情】田英輝／奇妙的三響

2019-08-13 06:00

牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34

【為父心情】洪啟川／不一樣的時空，一樣的心情

2019-08-13 06:00

駕駛人注意！自強隧道區間測速9月正式上路

2019-08-13 13:32

情侶夫妻小心了！大數據認證「最常劈腿對象」冠軍出爐

2019-08-13 15:05

陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28

不讓蘋果西打專美於前 統一推果漾蘋果風味蘇打飲料

2019-08-12 21:46

男大生爬合歡生出現高山症 醫：輕忽高山症有致死危機

2019-08-13 08:59

逾10年經驗 中國附醫免疫細胞治療讓腦癌病人續命13年

2019-08-12 20:44

好羨慕！中南部烏雲大雨 阿里山已藍天白雲

2019-08-13 14:25

不顧北京反對！Fakeme力挺台灣 打造限定款太陽眼鏡

2019-08-13 14:34

孩子過動與吃得不營養有關 中研院點名含糖飲、點心麵

2019-08-13 10:35

氣象專家示警：深夜到明晨中南部恐又對流發展

2019-08-13 11:23

科技人求「保平安」 乖乖推中元限定造型悠遊卡

2019-08-13 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top