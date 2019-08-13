「鑽石」月餅曝光！ 金格中秋珠寶月餅禮盒首創珍奶口味

2019-08-13 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



食品品牌金格KÖNIG挑戰烘焙極限，首創市場上第一顆「鑽石級精品月餅」，更推出創意「珍珠奶茶」、「芝麻爆漿」口味，搶攻月餅市場。今天舉辦上市記者會，邀請藝人夏如芝配戴鑽石項鍊開場走秀發表中秋禮盒系列，頓時讓現場變身名牌包包時尚伸展台。金格食品特助林世棻表示，2019金格中秋珠寶禮盒從內到外打造精品風貌，禮盒以寶石鑲嵌月亮、燙金詩句設計，搭配今年鮮黃、藍綠、珊瑚紅、漸層藍等時尚色，已有幾款被企業搶購完銷。

今年中秋禮盒除了以「珠寶盒」為靈感發想，展現奢華品味，由藍帶主廚操刀的中秋鑽石月餅也首度曝光，採用鑽石切割線條設計，外型令人驚艷。其中，最具話題的「珍珠奶茶」月餅，以黃金比例融合茶香、奶味，搭配Q彈椰果珍珠，讓珍奶控瘋搶。鑽石月餅餅皮是用富含纖維的白鳳豆泥取代麵粉製成，清爽少負擔，但做工困難且繁複，這次同步挑戰將流動的芝麻包入，揉合日本抹茶外餡，創造芝麻爆漿口感。夏如芝在記者會現場表示，月餅美味、吸睛、CP值高，現場要先搶購送給親朋好友。