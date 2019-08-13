亞瑟士再度攜手龐克時尚教母 這次把18世紀大師油畫都穿上腳啦

2019-08-13 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動鞋與時裝品牌再度攜手聯名！繼今年四月首度合作並獲得好評後，亞瑟士ASICSTIGER與英國龐克時尚教母 VIVIENNE WESTWOOD 於今夏再度合體，以異教徒設計概念，翻玩經典洛可可風格；而Converse則找來英國老牌古著店Beyond Retro合作，打造一系列經典丹寧鞋款。

亞瑟士ASICSTIGER與英國龐克時尚教母 VIVIENNE WESTWOOD全新釋出的聯名系列，是向VIVIENNE WESTWOOD 在90年代初期的「異教徒系列」致敬，採用三款旗艦級鞋款 HYPERGEL-LYTE、 GELSAGA與GEL-DS TRAINER OG，並將法蘭索瓦·布雪大師的畫作「DAPHNIS AND CHLOË」注入經典復刻鞋款，從鞋身、鞋墊及各個細節都能看見人文內涵與科技設計。

像是HYPERGEL-LYTE聯名款，直接將法蘭索瓦·布雪的畫作「搬」上鞋面與鞋墊，同時，鞋後跟還有經典ORB土星標誌，並加上VIVIENNE WESTWOOD 為人熟知的 「CHAOS」標語鞋標，全系列鞋款將於8月17日正式亮相，台灣與全 球同步限量販售。

而帆布鞋知名品牌Converse則與英國老牌古著店鋪Beyond Retro合作，將舊牛仔褲回收後重新裁剪再製，製成每雙皆獨一無二的丹寧Chuck 70，該系列稱為「Renew Denim」。