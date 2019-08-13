最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效
只要是出現在臉上的問題，保養品通常都只有治標的作用，幫妳遮蓋那些瑕疵，填平那些小細紋，讓自己可以出門見人。
然而好氣色是無法偽裝的一件事情，只要一卸妝，臉上的黯淡無光，立即無所遁形，只能在出門時，靠著化妝品的掩飾，來加強自己的氣色。
想要解決臉部的基本問題，當然要由內而外，要付出更多的時間，每周一次，每次半小時到一小時，一年下來，也才花自己整整48小時的時間，讓皮膚看起來更好，是非常划算的投資。
臉部是人體總共有14條經絡，就有8條經絡會經過臉部，所以五臟六腑的問題，通常在臉上也會有些反射區，導致臉上出現許多小狀況，透過臉部的按摩，相對也有疏通經絡的功效，不只讓身體變好，讓血路更順暢。
護膚的小技巧，只要透過按摩，也能有不錯的效果
1.透過按摩可以幫助皮膚在吸收養分時更好，促進血液循環，血液可以將養分帶至細胞，然而使細胞成長，並將廢物與二氧化碳帶出體外，讓皮膚可以保持乾淨。
2.讓皮下組織的脂肪細胞可以更紮實，使肌膚看起來氣色好，更透亮。
3.按摩的過程中，毛孔會打開，皮脂與汗腺的分泌，加速代謝髒污，讓毛孔更舒暢，皮膚更健康、乾淨。
4.按摩可以讓皮膚更柔軟、細緻，還能舒緩皮膚的老化速度。
5.按摩還能讓臉部消耗組織過多的體液，因而減低皮膚膨脹及下限的狀況。
6.按摩可以改善皮膚的外觀，讓臉部肌膚的油脂分泌均勻，讓臉部的細胞含水量更多，讓皮膚更滋潤，皮膚就會看起來更年輕。
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