最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



只要是出現在臉上的問題，保養品通常都只有治標的作用，幫妳遮蓋那些瑕疵，填平那些小細紋，讓自己可以出門見人。

然而好氣色是無法偽裝的一件事情，只要一卸妝，臉上的黯淡無光，立即無所遁形，只能在出門時，靠著化妝品的掩飾，來加強自己的氣色。

想要解決臉部的基本問題，當然要由內而外，要付出更多的時間，每周一次，每次半小時到一小時，一年下來，也才花自己整整48小時的時間，讓皮膚看起來更好，是非常划算的投資。

臉部是人體總共有14條經絡，就有8條經絡會經過臉部，所以五臟六腑的問題，通常在臉上也會有些反射區，導致臉上出現許多小狀況，透過臉部的按摩，相對也有疏通經絡的功效，不只讓身體變好，讓血路更順暢。

護膚的小技巧，只要透過按摩，也能有不錯的效果