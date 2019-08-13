夏日籃球鞋「星」光熠熠 費城七六人大帝御用穿這款

2019-08-13 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



夏天正是流汗打球的季節！運動品牌選在此時，發表多款話題籃球鞋，有為了球員馳騁賽場而量身打造的帥氣機能科技新款，也有適合街頭穿搭著用的經典不敗復古款，不論是要買來打球還是搭配造型，都能滿足各種消費需求。

專業運動品牌UNDER ARMOUR今夏推出頂級團隊籃球鞋「HOVR Havoc 2」，並找來NBA費城七六人隊「大帝」Joel Embiid等球員搶先演繹，HOVR Havoc 2中底採用全掌HOVR緩震中底，提供絕佳緩震和動能回彈；在中足部分則採用Y字型TPU支撐片，提升橫向運動的穩定性，而橡膠大底則運用人字刻紋設計，幫助強化腳底抓地力。

此外，在外型上則採用中高筒與半襪套式鞋領設計，除了更加便於穿脫外，亦能有效強化中足包覆、增加防護；鞋面也調整為編織合成面料，提升足部舒適度與透氣性。

而PUMA 則準備將再度跨足睽違20年的籃球鞋市場，今夏率先致敬曾四次入選 NBA 明星賽的 NBA 名人堂傳奇 Ralph Sampson，以 80 年代經典籃球鞋輪廓加以重塑，推出 PUMA Ralph Sampson Lo 和 Ralph Sampson Mid 兩款復古籃球休閒鞋款，並找來嘻哈天王 Big Sean 親自演繹籃球復刻時尚。