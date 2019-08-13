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中秋烤肉頂級派對 RÒU推宮崎牛燒烤組預購價5千有找

2019-08-13 17:26聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

再一個月就是中秋節，想來點不一樣的烤肉派對，台畜精品肉舖RÒU by T-HAM推中秋食尚提案，由專業侍肉師規畫，包含職人手切牛豬雙拼烤肉組、頂級宮崎牛燒烤組、嚴選美國牛排烤肉組、台灣晶鑽豬烤肉組，最低1,683元起，即日起預購享有85折優惠。

中秋節除了賞月、吃柚子，最不可或缺的就是烤肉派對，RÒU by T-HAM推出職人嚴選烤肉限定組合。職人手切牛豬雙拼烤肉組，由專業侍肉師嚴選規畫，並手切成適合燒烤與入口的大小，有美國Prime去骨牛小排、牛梅花及翼板燒肉片等，內含有6種肉品，預購價1,683元起。

此外，針對喜歡和牛的饕客，RÒU by T-HAM推出頂級宮崎牛燒烤組，口感緊緻滑順，霜降均勻散佈在其間，預購價4,249元起。另主打美國頂級自然牛Brandt Beef帶骨肋眼牛排的美國牛排烤肉組，油脂含量豐富且肉質紮實，滿足牛排愛好者的味蕾，預購價3,570元。喜歡台灣味的饕客也有得選，台灣晶鑽豬烤肉組主打以日本視為國寶級食物的納豆菌飼養的豬肉，經過預冷殺菌後冷藏直送，肉質細緻有彈性，預購價1,699元起。

RÒU by T-HAM表示，中秋節為台灣傳統重要節慶之一，隨著現代人生活品質的提升，對於烤肉講求的是更多樣化、精緻的味蕾享受，此次精選各國頂級肉品，推出中秋烤肉限定組合，讓消費者在家就可以輕鬆準備烤肉饗宴，即日起到8月31日間預購，可享有85折優惠。

若有中秋節送禮需求，RÒU by T-HAM端出頂級的西班牙伊比利黑豬肉禮盒、經典台灣味禮盒。其中，頂級的西班牙伊比利黑豬肉禮盒選用西班牙最高Bellota等級的伊比利豬，定價2,080元。經典台灣味禮盒內含經細火慢燉的豬頰肉肉燥包、辣味珍珠香腸及冰釀豬腳等，定價1,280元起。

職人手切牛豬雙拼烤肉組。圖／RÒU by T-HAM提供
職人手切牛豬雙拼烤肉組。圖／RÒU by T-HAM提供
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頂級宮崎牛燒烤組。圖／RÒU by T-HAM提供
頂級宮崎牛燒烤組。圖／RÒU by T-HAM提供
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中秋節西班牙肉品

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