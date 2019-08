中秋烤肉頂級派對 RÒU推宮崎牛燒烤組預購價5千有找

2019-08-13 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



再一個月就是中秋節,想來點不一樣的烤肉派對,台畜精品肉舖RÒU by T-HAM推中秋食尚提案,由專業侍肉師規畫,包含職人手切牛豬雙拼烤肉組、頂級宮崎牛燒烤組、嚴選美國牛排烤肉組、台灣晶鑽豬烤肉組,最低1,683元起,即日起預購享有85折優惠。

中秋節除了賞月、吃柚子,最不可或缺的就是烤肉派對,RÒU by T-HAM推出職人嚴選烤肉限定組合。職人手切牛豬雙拼烤肉組,由專業侍肉師嚴選規畫,並手切成適合燒烤與入口的大小,有美國Prime去骨牛小排、牛梅花及翼板燒肉片等,內含有6種肉品,預購價1,683元起。

此外,針對喜歡和牛的饕客,RÒU by T-HAM推出頂級宮崎牛燒烤組,口感緊緻滑順,霜降均勻散佈在其間,預購價4,249元起。另主打美國頂級自然牛Brandt Beef帶骨肋眼牛排的美國牛排烤肉組,油脂含量豐富且肉質紮實,滿足牛排愛好者的味蕾,預購價3,570元。喜歡台灣味的饕客也有得選,台灣晶鑽豬烤肉組主打以日本視為國寶級食物的納豆菌飼養的豬肉,經過預冷殺菌後冷藏直送,肉質細緻有彈性,預購價1,699元起。

RÒU by T-HAM表示,中秋節為台灣傳統重要節慶之一,隨著現代人生活品質的提升,對於烤肉講求的是更多樣化、精緻的味蕾享受,此次精選各國頂級肉品,推出中秋烤肉限定組合,讓消費者在家就可以輕鬆準備烤肉饗宴,即日起到8月31日間預購,可享有85折優惠。