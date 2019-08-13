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「你願意嫁給我老公嗎？」嫁給茱莉安摩爾的耳環很願意

2019-08-13 17:18聯合報 記者孫曼╱即時報導

影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）首度擔任製片，演出導演巴特佛萊林區 （Bart Freundlich）執導新作《你願意嫁給我老公嗎？》（After the Wedding）。該片即將於8月30日在台上映。片中飾演富豪企業家的茱莉安摩爾，則有長期合作的高級珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD）大力贊助，提供鑲嵌黃鑽與橘鑽的頂級珠寶耳環、定價逾70萬元的L.U.C XPS 1860玫瑰金腕表、以及鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉的耳環，讓她得以恰如其分地詮釋角色。

茱莉安摩爾在劇中配戴的蕭邦L.U.C XPS 1860系列18K玫瑰金腕表搭配銀...
茱莉安摩爾在劇中配戴的蕭邦L.U.C XPS 1860系列18K玫瑰金腕表搭配銀製表盤，74萬5,000元。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴的蕭邦18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉耳環。圖／蕭邦提...
茱莉安摩爾在劇中配戴的蕭邦18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在《你願意嫁給我老公嗎？》劇中配戴蕭邦珠寶腕表，演出富豪企業家。圖／蕭...
茱莉安摩爾在《你願意嫁給我老公嗎？》劇中配戴蕭邦珠寶腕表，演出富豪企業家。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉耳環。圖／蕭邦提供
茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴的蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提...
茱莉安摩爾在劇中配戴的蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉耳環。圖／蕭邦提供
茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦18K白金鑲嵌沙弗莱石、粉色與黃色剛玉耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦頂級珠寶系列18K玫瑰金鑲嵌黃鑽與橘鑽耳環。圖／蕭邦提供
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茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦L.U.C XPS 1860系列18K玫瑰金腕表搭配銀製...
茱莉安摩爾在劇中配戴蕭邦L.U.C XPS 1860系列18K玫瑰金腕表搭配銀製表盤，74萬5,000元。圖／蕭邦提供
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