搶佔乾拌麵市場 80年製麵品牌推台式「家麵」系列

2019-08-13 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



隨著拌醬麵風潮興起，健康的快煮麵人氣不輸泡麵，而在眾多拌醬麵的品牌中，擁有好的製麵技術與品質成為消費者選購的重要關鍵。傳承逾80年的「大呷麵本家」為搶佔100億乾拌麵市場，推出新系列「家麵」乾拌麵於本月上市，麵本家創辦人劉世欣本著「自己製麵自己賣」的理念，以及對醬料無添加的堅持，經過6年的醞釀，推出市場少見麵條廠商自主開發拌醬麵產品。

大呷麵本家秉持「無人工添加物」、「無味精」、「無防腐劑」等訴求，讓產品成份表簡單、透明。業者表示，好產品「不嫌晚」，給消費這吃到健康的食材是我們的使命，讓原本主打健康勝過泡麵的快煮麵，成為更名符其實的健康拌醬麵，在這拌醬麵的戰國市場內，打出另一片新市場。

「家麵」系列共有，川味雙椒辣拌麵、麻油老薑乾拌麵、台式蔥蒜湯煲麵三款口味，而辣味在快煮拌麵市場內高居熱銷寶座，選用蜀椒代表的大紅袍與青花椒，開發出麻而香、辣而不嗆的「川味雙椒辣拌麵」，是一年四季都適合品嚐的口味；「麻油老薑乾拌麵」選用宜蘭在地老薑與黑胡麻油，開發出最溫潤香醇的經典好味道；「台式蔥蒜湯煲麵」則是市面上少見的湯麵產品，選用宜蘭三星蔥加上紅蔥頭、蒜頭，開發出每個人記憶中那碗在巷口轉角的切仔湯麵。