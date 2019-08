包包賣到全球大缺貨 Bottega Veneta到底紅什麼?

2019-08-13 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚圈競爭激烈,熱門品牌能維持多久的高度關注度向來沒有一個定數。日前知名時尚零售平台Lyst公布2019第二季度人氣品牌與熱銷單品清單,近年來佔據眾榜單已久的Gucci、Off-White依然沒有缺席,但上一季度沒入榜、一入榜就竄升熱銷第5名的Bottega Veneta,到底有何魅力。

Bottega Veneta今年早秋迎來新任創意總監Daniel Lee首個設計系列,但早在春夏就釋出一款由他操刀打造的The Pouch系列包款,簡約柔軟的雲朵外觀別具特色,再加上經過時裝周街拍、名人加持等風潮帶領下,掀起一波大型手拿包流行,儼然已為Bottega Veneta帶來超高討論度,就連非代言人的女星蘿西杭亭頓懷特莉也愛這款包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。目前這款包全球大熱賣到缺貨,超過千名顧客還在排隊的清單上,需要耐心等待才能把這款包帶回家。

除了The Pouch之外,早秋推出的Drop水桶包則是特別受到韓國年輕消費者的歡迎,同樣賣翻天。超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感,在巴黎時裝周眾多街拍照中也能見識到它隨興百搭的特性。