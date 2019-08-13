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包包賣到全球大缺貨 Bottega Veneta到底紅什麼？

2019-08-13 16:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚圈競爭激烈，熱門品牌能維持多久的高度關注度向來沒有一個定數。日前知名時尚零售平台Lyst公布2019第二季度人氣品牌與熱銷單品清單，近年來佔據眾榜單已久的Gucci、Off-White依然沒有缺席，但上一季度沒入榜、一入榜就竄升熱銷第5名的Bottega Veneta，到底有何魅力。

Bottega Veneta今年早秋迎來新任創意總監Daniel Lee首個設計系列，但早在春夏就釋出一款由他操刀打造的The Pouch系列包款，簡約柔軟的雲朵外觀別具特色，再加上經過時裝周街拍、名人加持等風潮帶領下，掀起一波大型手拿包流行，儼然已為Bottega Veneta帶來超高討論度，就連非代言人的女星蘿西杭亭頓懷特莉也愛這款包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。目前這款包全球大熱賣到缺貨，超過千名顧客還在排隊的清單上，需要耐心等待才能把這款包帶回家。

除了The Pouch之外，早秋推出的Drop水桶包則是特別受到韓國年輕消費者的歡迎，同樣賣翻天。超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中也能見識到它隨興百搭的特性。

從Daniel Lee的設計中可以看出，他善於將一些細節「放大」轉化成現代年輕女性欣賞的個性風，優雅中必須要有自己的態度，小家碧玉不再討喜，比以往更大的編織、包型、金屬裝飾等等，帶點幽默感的呈現方式，成功樹立Bottega Veneta嶄新時代特色。

超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中...
超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中也能見識到Drop包款隨興百搭的特性。圖／Bottega Veneta提供
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早秋系列The Arco 56 小牛皮寬編織手提肩背包，15萬1,800元。圖／...
早秋系列The Arco 56 小牛皮寬編織手提肩背包，15萬1,800元。圖／Bottega Veneta提供
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女星蘿西杭亭頓懷特莉愛The Pouch包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。...
女星蘿西杭亭頓懷特莉愛The Pouch包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。圖／摘自IG
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The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。圖／Bottega Veneta提供
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The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。圖／Bottega Veneta提供
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Bottega Veneta新任創意總監Daniel Lee打造的The Pou...
Bottega Veneta新任創意總監Daniel Lee打造的The Pouch系列包款全球熱賣。圖／Bottega Veneta提供
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The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。圖／Bottega Veneta提供
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超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中...
超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中也能見識到Drop包款隨興百搭的特性。圖／Bottega Veneta提供
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Drop牛毛肩背水桶包，68,100元。圖／Bottega Veneta提供
Drop牛毛肩背水桶包，68,100元。圖／Bottega Veneta提供
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The Pouch系列包款也推出Bottega Veneta經典編織元素款式。圖...
The Pouch系列包款也推出Bottega Veneta經典編織元素款式。圖／Bottega Veneta提供
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女星蘿西杭亭頓懷特莉愛The Pouch包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。...
女星蘿西杭亭頓懷特莉愛The Pouch包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。圖／摘自IG
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超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中...
超大的金屬鍊圈在水桶包型展現的休閒風中注入優雅俐落質感，在巴黎時裝周眾多街拍照中也能見識到Drop包款隨興百搭的特性。圖／Bottega Veneta提供
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早秋推出的Drop水桶包則是特別受到韓國年輕消費者的歡迎，同樣賣翻天。Drop小...
早秋推出的Drop水桶包則是特別受到韓國年輕消費者的歡迎，同樣賣翻天。Drop小羊皮肩背水桶包，61,900元。圖／Bottega Veneta提供
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女星蘿西杭亭頓懷特莉愛The Pouch包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。...
女星蘿西杭亭頓懷特莉愛The Pouch包愛到自動在IG進行「日常曬包」的動作。圖／摘自IG
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Bottega Veneta新任創意總監Daniel Lee打造的The Pou...
Bottega Veneta新任創意總監Daniel Lee打造的The Pouch系列包款是Lyst公布的2019第二季度熱銷單品榜單中的第5名。圖／Bottega Veneta提供
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