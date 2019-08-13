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健身系美食正流行！TGI FRIDAYS吃大餐再飛輪 再抽健身1年免費

2019-08-13 16:44聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

近年來健康意識抬頭，健身房更是一間接著一間開，看準此風潮，TGI FRIDAYS即日起攜手World Gym世界健身俱樂部，推出2H輕飲食運動，包含端出5道健身系餐點及3款飲品，同時在全台14家餐廳進駐飛輪車健身器材，化身為「食」尚健身房。若是活動期間點購任一新餐點，還可抽「World Gym免費一年份會籍」。

健身已成為近年最流行的全民運動，大眾下班後的休閒不再是唱KTV或吃燒肉喝酒，而是上健身房。根據統計，近五年來全台健身房已突破400家，與健身相關的時尚、飲食等產業更成長近4倍之多，總營業額也達近百億元。

看準國人對健身飲食需求，TGI FRIDAYS首度攜手健身品牌World Gym攜手推出「2H輕飲食運動」，於即日起到10月7日間，連續8周清爽登場，以增肌、減脂、輕食等健康概念，認真運動同時也要健康吃，吃得開心無負擔。

其中，有5款為期間限定的健身輕盈系餐點，如炭烤雞肉搭配大量生菜的「地中海雞肉豐收沙拉」、紅藜麥為主的「蒜味帕米森藜麥沙拉」、低脂高蛋白的雞肉做成的「哈里薩炭烤雞肉蝴蝶蝦」、8盎司牛排加上BBQ風味飯的「沙朗牛排BBQ風味飯」、12盎司紐約客牛排佐馬鈴薯的「樂活大紐約」等。同時還有推出3款飲品，包含新鮮鳳梨、柳橙、芒果為基底，酸甜清爽的「橙董好芒」、菠菜、奇異果、蘋果為基底「大力水手」、酸甜藍莓、香蕉、紫高麗菜，搭配希臘優格與碎冰的「紫有莓好」，提供消費者選擇。

TGI FRIDAYS表示，餐點價位落在400元到1,100元左右，飲品則是每杯200元，若活動期間點購任一餐點，就送抽獎券，有機會抽中World Gym世界健身俱樂部2個月、6個月，甚至是一年份免費會籍。另到全台餐廳完成健身小挑戰，可用99元購買清爽無負擔系列活力果昔。

TGI FRIDAYS台灣區董事總經理李宏智表示，台灣餐飲市場競爭激烈，如何在餐飲紅海中殺出重圍，是各家餐飲業者面臨的難題。今年下半年推出全新期間限定8道健身系餐點，希望能打破消費者對美式餐飲油膩印象，更期待透過雙品牌加乘效益，業績成長1成。

TGI FRIDAYS即日起攜手World Gym世界健身俱樂部，推出2H輕飲食...
TGI FRIDAYS即日起攜手World Gym世界健身俱樂部，推出2H輕飲食運動，端出5道健身系餐點及3款飲品。圖／TGI FRIDAYS提供
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同時在全台14家餐廳進駐飛輪車健身器材，化身為「食」尚健身房。圖／TGI FRI...
同時在全台14家餐廳進駐飛輪車健身器材，化身為「食」尚健身房。圖／TGI FRIDAYS提供
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北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁暨TGI FRIDAYS台灣區董事總經理李宏智（...
北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁暨TGI FRIDAYS台灣區董事總經理李宏智（左）、World Gym世界健身俱樂部運動部副總薛有哲(右) 。圖／TGI FRIDAYS提供
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