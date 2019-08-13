宜蘭童玩節閉幕倒數 韓國Drawing塗鴉秀最後一周壓軸

2019-08-13 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



為期44天的宜蘭童玩節，本月18日閉幕，活動倒數，夜間加碼演出國際專業亮點節目，由榮獲2018義大利米蘭最佳禮堂獎的「韓國Drawing塗鴉秀」壓軸演出。

宜蘭縣文化局今天指出 ，「塗鴉秀」跳脫畫作只能靜態展覽的框架，將平面美術作品以多媒體和特效等多元舞台形式生動呈現，演出者將靜置在美術館中大師名畫等作品，搬上舞台現場作畫，以活潑逗趣的表演及多種創意作畫詮釋手法，激發觀眾無限的想像力。

韓國的「Drawing塗鴉秀」劇情設定外星人降落塗鴉世界，就此展開一連串的外星語對話與塗鴉秀，3位團員結合舞蹈、音樂、戲劇及各式塗鴉技巧和觀眾互動，在一張轉換一張的畫布上，每幅畫只花幾分鐘就完成。從城市夜景圖到原本只在書上或美術館出現的名畫，通通都搬上舞台，快速作畫的過程有如現場直播。

只用了3分鐘完成的水墨畫，目眩神迷的絕景呈現眼前，緊接著看到畫布上瀑布像真的一樣流動，隨著觀眾們的讚嘆聲，展現出Drawing Show精髓的一幕。

此外，在長達2公尺的畫布上完成雅客路易•大衛經典畫作《拿破崙越過阿爾卑斯山》，細微展現拿破崙的野心，原本黑白的畫作一瞬間變成彩色畫，讓觀眾嘖嘖稱奇。

而在迪士尼卡通「美女與野獸」主題曲背景音樂襯托下，以特殊的投影畫布，運用雷射筆以及手的光影，完成星光點點浪漫的雷射畫作，更讓現場觀眾讚嘆不已。

「韓國Drawing塗鴉秀」以孩提時代盡情塗鴉的記憶，才是美術本質的創作精神成立，比起繪畫的「畫作」成果，更重視繪畫的過程；相較於展現精湛的作畫技巧，團員更想分享作畫的樂趣。

「塗鴉秀」團員和現場觀眾趣味互動，並邀請遊客上台跟著作畫，所有的花卉圖畫，都直接當成禮物送給觀眾。

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭童玩節今年升級「蛻變」，夜間加碼19:30-20:30在野外劇場推出國際級專業亮點團隊，每周一團、每晚只演出一場，分別有「韓國極光亂打秀」、「新象創作劇團」、「英國SPARK小丑幻鼓秀」、「蘭陽舞蹈團」、「德國POWER破銅爛鐵秀」每一個亮點團隊的精彩表演，場場吸引爆滿觀眾。