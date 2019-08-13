不顧北京反對！Fakeme力挺台灣 打造限定款太陽眼鏡

2019-08-13 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



台灣高溫天氣持續中，外出仍少不了太陽眼鏡來保護眼睛及造型搭配，韓國人氣品牌Fakeme就針對台灣市場量身打造兩款限定設計，還貼心的在鏡腳註記了台灣限定等字樣。而同樣倍受不少明星藝人喜愛的時尚眼鏡品牌FOR ART’S SAKE，也在這季帶來多款全球熱賣款式，希望受到消費者青睞。

韓國個性眼鏡品牌Fakeme向來深受韓星和台灣消費者喜愛，今年初品牌舉辦活動時，創辦人兼設計師洪敏赫也親自來台分享他的設計理念，感受到台灣人的熱情。因此，回國之後就著手規劃專為台灣市場打造的限定款太陽眼鏡，兩款分別命名為「ILHA」和「FORMOSA」的設計，更是源自16世紀葡萄牙人看見台灣時的稱呼「Ilha formosa！（美麗之島）」。限定的新款太陽眼鏡，有著復古大方框和加大梨型框，提供三種選色的金屬框搭配彩色或是鏡面鏡片，鏡腳內側還刻上了「台灣限定版」中文字樣，更加凸顯其獨特性。不僅如此，這系列的收藏鏡盒上，也印製了「TAIWAN」字樣，讓人感受到品牌的用心。