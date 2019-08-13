親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

舊手機別急著丟！七種方法教你舊機變身好用設備

不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

怎能把西裝穿出這種高度！ 凱特布蘭琪完全美出一個傳奇

2019-08-13 13:45聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

精靈系天后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）穿搭零失手的紀錄，已深植人心，但她相當驚人的是不斷自我超越，衣Q屢屢令人驚嘆，近日穿了一身FENDI 2019秋冬高級訂製服出席紐約活動，帥氣、霸氣與美麗兼具，女王一現身就令人心折。

日前在紐約Austin Film Society & Australian International Screen Forum活動上，凱特布蘭琪為她演出「囧媽的極地任務（Where’d You Go, Bernadette.）」進行宣傳，她身穿FENDI 秋冬高級訂製服，是當時羅馬開秀的首套造型，以西裝結合蓬袖襯衫的剪裁，材質為羊毛絲綢，長褲側邊飾有薄紗邊帶，一身雪白精靈的氣場，內襯薄透大理石印花圖案烏干紗襯衫，展現高級訂製服的工藝與細節。

她在宣傳期多半以帥氣造型現身，包括寶藍色浮誇羊腿袖的Alexander McQueen套裝搭配Fallon耳環、Valextra手拿包；另一套被網友說「妳看起來像顆糖果」般甜美迷人的粉紅色服裝，來自Akris 2020早春套裝，她搭配了Mykita太陽眼鏡、Greats休閒運動鞋，藍色The Row手提包則是點睛之作；另一套駝色系褲裝來自The Row，搭配Sergio Rossi鞋履，一個下車的動作就光芒萬丈、自帶BGM，真的是巨星風範。

凱特布蘭琪穿The Row搭配Sergio Rossi鞋履，巨星氣場光芒萬丈。圖...
凱特布蘭琪穿The Row搭配Sergio Rossi鞋履，巨星氣場光芒萬丈。圖／取自IG
分享
凱特布蘭琪詮釋 FENDI 2019秋冬高級訂製服，穿出帥氣、霸氣與美麗兼具的女...
凱特布蘭琪詮釋 FENDI 2019秋冬高級訂製服，穿出帥氣、霸氣與美麗兼具的女王風範。圖／FENDI 提供
分享
凱特布蘭琪穿的2019 FENDI 秋冬高級訂製服，是當時羅馬開秀的首套造型。圖...
凱特布蘭琪穿的2019 FENDI 秋冬高級訂製服，是當時羅馬開秀的首套造型。圖／FENDI 提供
分享
凱特布蘭琪詮釋 FENDI 2019秋冬高級訂製服，穿出帥氣、霸氣與美麗兼具的女...
凱特布蘭琪詮釋 FENDI 2019秋冬高級訂製服，穿出帥氣、霸氣與美麗兼具的女王風範。圖／取自IG
分享
凱特布蘭琪輕鬆駕馭Alexander McQueen套裝。圖／取自IG
凱特布蘭琪輕鬆駕馭Alexander McQueen套裝。圖／取自IG
分享
凱特布蘭琪美穿 FENDI 2019秋冬高級訂製服。圖／取自IG
凱特布蘭琪美穿 FENDI 2019秋冬高級訂製服。圖／取自IG
分享
凱特布蘭琪穿粉色Akris 2020早春套裝，搭配話題品牌Greats的休閒運動...
凱特布蘭琪穿粉色Akris 2020早春套裝，搭配話題品牌Greats的休閒運動鞋。圖／取自IG
分享
Silvia Venturini Fendi 確認每一套高級訂製服的細節。圖／F...
Silvia Venturini Fendi 確認每一套高級訂製服的細節。圖／FENDI 提供
分享
凱特布蘭琪穿粉色Akris 2020早春套裝。圖／取自IG
凱特布蘭琪穿粉色Akris 2020早春套裝。圖／取自IG
分享

紐約FENDI女王

相關新聞

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

藝博會遍地開花 8月起接力開跑

2019-08-13 12:55

「小小兵」、「憤怒鳥」大軍進駐7-11！超呆萌迷你玩偶每一款都想收

2019-08-13 12:36

氣象專家示警：深夜到明晨中南部恐又對流發展

2019-08-13 11:23

有用錄音帶聽過音樂的照過來！萬寶龍就是要勾起青春的回憶

2019-08-13 10:47

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34

精靈超模Jessica Stam回歸！拍台灣婚紗Nicole + Felicia廣告化身絕美天使

2019-08-12 20:42

搶商機！法布甜中秋禮盒與不二蛋黃酥兩強合作

2019-08-12 20:32

攜手剪紙藝術家 誠品行旅中秋禮盒美如書冊

2019-08-12 20:11

香奈兒說出調香大師的秘密 懂香味是傳承、技巧如同編寫樂曲般的美好

2019-08-12 17:26

udn買東西幫您顧荷包 嬌聯商品最低3折起

2019-08-12 17:11

史上最高機票中獎率來了！可樂旅遊年終慶 400張機票大放送

2019-08-12 17:11

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

3層好滋味！杜老爺X舊振南「綠豆椪牛乳冰棒」沁涼上市

2019-08-12 16:51

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

「拖延症」可自我診斷 專家：先跨一小步

2019-08-12 16:19

Hello Kitty鐵粉注意！85ºC請萌教主助陣 4款小物加價購開跑

2019-08-12 16:16

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

想要持續年輕有活力 學會做好5件事

2019-08-12 14:46

買到變質產品應該怎麼辦？ 專家教你客訴ABC

2019-08-12 14:44

120年老店紙紮祭品成藝術 獲法國家博物館收藏

2019-08-12 14:32

法國名媛這樣補妝 一整天呈現母胎美肌

2019-08-12 14:29

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

快速又方便 「異國風」拌麵好滋味

2019-08-12 14:22

舊振南X杜老爺創意聯名 綠豆椪牛乳冰棒限量開賣

2019-08-12 12:51

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

睽違10年！亞洲阿卡貝拉國際藝術節明年高雄主辦

2019-08-12 11:49

看看日本人形娃！ 誰說台灣紙紮偶只能拿來燒

2019-08-12 11:40

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

九十歲的a.testoni也想變年輕！推出全新Logo秋冬新作

2019-08-11 17:50
看更多

熱門文章

威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

2019-08-12 22:01

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

威力彩頭獎台南市北區開出 彩券行：開業11年第一次

2019-08-12 22:40

小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

媳婦買錯餐點被婆婆罵不孝 大姑和丈夫更讓人無言

2019-08-13 10:37

各部會出奇招 旅遊獎勵再擴大 每人每日500元

2019-08-13 00:12

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

上天眷顧的好運！威力彩一注獨得 台南幸運兒20.47億抱回家

2019-08-12 22:20

請喪假死亡證明不夠竟要母親證明文件 網轟：公布公司

2019-08-12 22:06

成年人才懂得「4種話，不要亂說」！太誠實會被討厭、愛抱怨是白目鬼　

2019-08-12 22:25

吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

2019-08-13 07:09

收到大雷雨即時簡訊 網友：狂打雷下雨比颱風天可怕

2019-08-13 06:11

房東們看過來！ 記住這幾招惡房客退散

2019-08-12 20:44

一小段樓梯爬20分鐘 78公斤超肥黃金獵犬險被安樂死

2019-08-13 11:40

威力彩20.47億 台南一注獨得

2019-08-12 23:53

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨

2019-08-12 16:22

影／利奇馬夾帶狂風暴雨過境 上海驚現黑天鵝街上「出遊」

2019-08-12 20:30

每日星座運勢／水瓶好的投資可實行 易得長輩幫助

2019-08-13 00:00

西南風發展旺盛 彭啟明：中南部嚴防閃電雷擊強降雨

2019-08-13 07:21

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19

平價電動車來了！特斯拉Model 3登台 售價155.99萬元起

2019-08-12 20:57

由綠轉藍？青蛇死後全身變藍色 真相讓網友長知識

2019-08-13 13:19

牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34

【初老心情】田英輝／奇妙的三響

2019-08-13 06:00

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

【為父心情】洪啟川／不一樣的時空，一樣的心情

2019-08-13 06:00

男大生爬合歡生出現高山症 醫：輕忽高山症有致死危機

2019-08-13 08:59

器官受贈者結成夫妻 讓感動的他簽下器捐卡

2019-08-12 18:30

健保給付藥排行 防中風、血栓藥年用25億連霸

2019-08-12 14:22

逾10年經驗 中國附醫免疫細胞治療讓腦癌病人續命13年

2019-08-12 20:44

不讓蘋果西打專美於前 統一推果漾蘋果風味蘇打飲料

2019-08-12 21:46

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

想要持續年輕有活力 學會做好5件事

2019-08-12 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top