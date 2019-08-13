怎能把西裝穿出這種高度！ 凱特布蘭琪完全美出一個傳奇

2019-08-13 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



精靈系天后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）穿搭零失手的紀錄，已深植人心，但她相當驚人的是不斷自我超越，衣Q屢屢令人驚嘆，近日穿了一身FENDI 2019秋冬高級訂製服出席紐約活動，帥氣、霸氣與美麗兼具，女王一現身就令人心折。

日前在紐約Austin Film Society & Australian International Screen Forum活動上，凱特布蘭琪為她演出「囧媽的極地任務（Where’d You Go, Bernadette.）」進行宣傳，她身穿FENDI 秋冬高級訂製服，是當時羅馬開秀的首套造型，以西裝結合蓬袖襯衫的剪裁，材質為羊毛絲綢，長褲側邊飾有薄紗邊帶，一身雪白精靈的氣場，內襯薄透大理石印花圖案烏干紗襯衫，展現高級訂製服的工藝與細節。