藝博會遍地開花 8月起接力開跑

2019-08-13 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣近年藝術博覽會遍地開花，今年中繼上月台中藝博會後，福爾摩沙國際藝術博覽會ART FORMOSA也將在8月下旬舉行，台灣藝術博覽會、台北國際藝術博覽會也在9月、10月接力，香港藝術界也紛紛來台辦藝博會。

ART FORMOSA主打當代藝術，今年舉辦到第四屆，除匯聚亞洲近50間當代畫廊，也邀來日韓中英法等國作品，8月22日至25日在台北誠品行旅5到9樓各樓層房間內開展。

緊接著的台灣藝術博覽會，由貓頭鷹藝術協會等主辦，主軸設定藝術就在生活中，9月13日至16日在台北世貿一館舉行。同樣在世貿一館，由中華民國畫廊協會舉辦的台北國際藝術博覽會，10月18至21日舉行。

ART FORMOSA今年經典聚焦展區不限制展出藝術家年齡，亦不限制創作類別。往年皆參與ART FORMOSA之香港觀止堂，將帶來藝術家蘇修賢作品，壓克力繪畫呈現黑夜中點點星光，探討光影虛實的哲學。首度參展的首爾畫廊 AN INC.主推 WOO Jaegil，為韓國首屈一指的西洋現代繪畫創作者，擅長以獨特的幾何形體以及鮮豔色彩表達光線的變換。

台灣部分也有多間優質畫廊攜手參與，台北芳草地藝術將以簡志剛充滿奇異幻想的「小小人計畫」帶領觀者思索、回顧自身人生經驗，並學習與生命中的遺憾共存，台北意識畫廊將呈現藝術家唐唐的陶製雕塑，揉合鐵皮玩具的年代性色彩與陶土獨有的手感及溫度，作品調性溫暖質樸。

ART FORMOSA 自籌辦以來，始終堅持為新生代藝術家開創展出平台，發掘深具潛力的藝術未來新星，因此未來呈現展區將專注於 40 歲以下青年藝術家，以期為大眾帶來更多嶄新的創作視野。

台北伊日藝術計劃展出侯辰璐作品，以90年代群體生產線的童年回憶為框架，使用墨線勾勒出一幅幅肉體交織的公共澡堂景象，畫中人物彷彿正傾視畫外觀者，並得以意識到來自外界的視線。

另外，大苑藝術亦首次與法國 YIA ART FAIR (Young International Art Fair) 當代藝術博覽會合作。此次 ART FORMOSA也獲得 YIA ART FAIR 肯定，共同推展台法雙邊藝術交流，YIA 團隊特別遠道自法國而來，展出多件極具當代視野的藝術創作。

限度探索展區以有版次創作為主，類型涵蓋攝影、錄像、裝置不等。創立於倫敦，the COLLECTORS將再度為台灣藝術愛好者呈現一干當代大師的版畫，如 Martin Creed, David Shrigley, MichaelCraig-Martin 等，本次將力推 David Shrigley 充滿趣味的創作，以日常的生活情景與人際互動為題材，搭配諷刺意味濃厚的文字，可望成為藝博會現場吸睛之作。