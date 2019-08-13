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優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55聯合報 記者何定照╱即時報導

創團31年的優人神鼓劇團的山上老泉劇場，今早8時許發生火警，台北市消防局已撲滅火勢。劇團表示，兩大作品、兩百多件大小樂器與劇場排練場都付之一炬，雖幸無人傷亡，但一切都要重來，起火原因目前等待消防鑑定中。

遭逢劇變，優人將於下午2時在山上劇場舉行記者會說明。該劇場是優人親自搭建，如今遭火焚，猶如雲門劇場八里排練場2008年遭火浴翻版。

優人神鼓自1988年創團以來，就以木柵老泉山的德高嶺為基地。該劇場占地一千多坪，是優人神鼓藝術總監劉若瑀為實踐波蘭劇場大師-果托夫斯基的「山林訓練法」所建立，目的是為遠離市區喧囂，讓劇組成員將擊鼓、靜坐和中國武術能夠合而為一，並由團員親自搭建木，舖上枕木作為排練場。

這座山上劇場分為兩部分，一為團員們靜修練鼓的木造房，另一部分為開放式的舞台兼練習場，除了作售票演出的舞台外，也開放自由參觀。優人們每天持續不斷在山上工作、訓練，培養優人獨特的藝術作品。

該劇場也是全台唯一的山上露天劇場，在此可眺望台北盆地，平日也有許多登山客在此健行尋幽，並在2007年經台北市文化資產審議委員會通過，因其「表現人類與自然互動具有文化意義」、「具紀念性、代表性或特殊性之歷史、文化、藝術或科學價值」、「具時代性或社會意義」、「具罕見性」等貢獻，2008年登錄為文化景觀。

優人神鼓劇團的山上老泉劇場，今早遭火焚。圖／優人提供
優人神鼓劇團的山上老泉劇場，今早遭火焚。圖／優人提供
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優人神鼓劇團的山上老泉劇場，今早遭火焚。圖／優人提供
優人神鼓劇團的山上老泉劇場，今早遭火焚。圖／優人提供
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