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最高院是爽缺？ 卷證多到「開房間」 論生斷死多沉重

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

大陸網友舉報對於主權標示不清的時尚品牌獵巫行動，燒到了CALVIN KLEIN，品牌端與代言人張藝興旋即發表聲明，雖然網友在循線追緝後發現是因翻譯而造成謠傳，但張藝興這位代言人也堪稱經歷一場虛驚，還在過程中被網友酸「代言一個都不能少」。

7月30日CALVIN KLEIN官方微博宣布韓團EXO的大陸成員張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球雙代言人，也是CALVIN KLEIN全球首位大陸代言人代言人，他的熱辣肌肉也令人印象深刻，但在這波主權標示不清的議題中，卻也引爆他是否脫了就不想穿回去的代言人解約爭議。有網友起底CALVIN KLEIN美國官網將台灣、香港列入國家而不是地區，後續又有網友指證是Country和Region的語意引發誤會，CALVIN KLEIN為了滅火也火速發出聲明，表示「對於CALVIN KLEIN美國網站內語言／國家分類選項造成誤解，我們深表歉意！」來平息眾怒。

但過程中張藝興發表的聲明卻引來撻伐，因為他未在聲明中寫出解約字眼，被網友留言「人家劉雯主業，二話不說就解約」，酸他「代言一個都不能少」，但後來在CALVIN KLEIN翻譯問題釋疑之後，湧入更多粉絲留言表示「CK沒有出現任何錯誤，聲明只是因為誤解，跟其他事件本質不同」、「其他藝人解約是因為品牌辱華，但CK道歉是因為翻譯歧異而道歉並非因為辱華」聲援張藝興，足見其人氣之高，但也顯見牽涉國家主權議題的這場風波之烈；而張藝興原訂本周六17日在香港舉辦的「大航海」巡迴演唱會，也宣布取消。

張藝興工作室發表的聲明。圖／截自微博
張藝興工作室發表的聲明。圖／截自微博
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事件未釐清之時，網友酸張藝興「代言一個都不能少」。圖／截自微博
事件未釐清之時，網友酸張藝興「代言一個都不能少」。圖／截自微博
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張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UN...
張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球雙代言人，也是CALVIN KLEIN全球首位大陸代言人。圖／截自微博
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張藝興的聲明在整樁事件澄清前惹毛網友。圖／截自微博
張藝興的聲明在整樁事件澄清前惹毛網友。圖／截自微博
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CALVIN KLEIN因Country和Region的翻譯惹議。圖／截自微博
CALVIN KLEIN因Country和Region的翻譯惹議。圖／截自微博
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張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UN...
張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球雙代言人，也是CALVIN KLEIN全球首位大陸代言人。圖／截自微博
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CALVIN KLEIN發表的聲明。圖／截自微博
CALVIN KLEIN發表的聲明。圖／截自微博
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張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UN...
張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球雙代言人，也是CALVIN KLEIN全球首位大陸代言人。圖／截自微博
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