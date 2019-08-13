「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK 代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



大陸網友舉報對於主權標示不清的時尚品牌獵巫行動，燒到了CALVIN KLEIN，品牌端與代言人張藝興旋即發表聲明，雖然網友在循線追緝後發現是因翻譯而造成謠傳，但張藝興這位代言人也堪稱經歷一場虛驚，還在過程中被網友酸「代言一個都不能少」。

7月30日CALVIN KLEIN官方微博宣布韓團EXO的大陸成員張藝興成為CALVIN KLEIN JEANS、 CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球雙代言人，也是CALVIN KLEIN全球首位大陸代言人代言人，他的熱辣肌肉也令人印象深刻，但在這波主權標示不清的議題中，卻也引爆他是否脫了就不想穿回去的代言人解約爭議。有網友起底CALVIN KLEIN美國官網將台灣、香港列入國家而不是地區，後續又有網友指證是Country和Region的語意引發誤會，CALVIN KLEIN為了滅火也火速發出聲明，表示「對於CALVIN KLEIN美國網站內語言／國家分類選項造成誤解，我們深表歉意！」來平息眾怒。