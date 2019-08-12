牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣的飲食習慣深受美式文化影響，其中美式速食更帶給消費者愉快與過癮的飲食享受。主打100%火烤美味的漢堡王，正宗美式漢堡「華堡」一直是牛肉饕客的最愛，同時還被認定為國際經典美食，此次，台灣漢堡王將華堡新升級，使用增量10%的4.4oz牛肉片，讓口感更飽滿多汁，8/13至9/30全台門市期間限定販售。

台灣漢堡王表示，正宗美式漢堡「Whopper華堡」系列暢銷65年、遍佈73國，是消費者喜好的經典美味，華堡採用100%火烤純牛肉與口感紮實的5吋漢堡，搭配番茄、洋蔥、酸黃瓜等配料，每一口咬下都能吃得到火烤美味。日前，於「一日限定華堡牆」活動免費贈送的華堡，就是這次期間限定推出增量10%牛肉的新華堡，不少消費者吃完明顯感受到升級後的口感，比原版華堡更多汁、美味。