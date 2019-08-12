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牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

台灣的飲食習慣深受美式文化影響，其中美式速食更帶給消費者愉快與過癮的飲食享受。主打100%火烤美味的漢堡王，正宗美式漢堡「華堡」一直是牛肉饕客的最愛，同時還被認定為國際經典美食，此次，台灣漢堡王將華堡新升級，使用增量10%的4.4oz牛肉片，讓口感更飽滿多汁，8/13至9/30全台門市期間限定販售。

台灣漢堡王表示，正宗美式漢堡「Whopper華堡」系列暢銷65年、遍佈73國，是消費者喜好的經典美味，華堡採用100%火烤純牛肉與口感紮實的5吋漢堡，搭配番茄、洋蔥、酸黃瓜等配料，每一口咬下都能吃得到火烤美味。日前，於「一日限定華堡牆」活動免費贈送的華堡，就是這次期間限定推出增量10%牛肉的新華堡，不少消費者吃完明顯感受到升級後的口感，比原版華堡更多汁、美味。

升級版華堡共有三種口味，包括原味、辣味華堡，以及勁濃培根牛堡，皆使用增量為4.4oz的澳洲純牛肉片，不只美味升級還不加價。原味、辣味華堡為招牌華堡口味升級，勁濃培根牛堡則是曾在2016年推出的口味，厚實牛肉搭配勁濃起司醬、培根，是起司控不能錯過的起司牛肉經典組合。

漢堡王推出期間限定升級版華堡。圖／漢堡王提供
漢堡王推出期間限定升級版華堡。圖／漢堡王提供
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勁濃培根牛堡(左)單點售價129元、原味/辣味華堡(右)單點售價110元，以及。...
勁濃培根牛堡(左)單點售價129元、原味/辣味華堡(右)單點售價110元，以及。圖／漢堡王提供
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