親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

精靈超模Jessica Stam回歸！拍台灣婚紗Nicole + Felicia廣告化身絕美天使

2019-08-12 20:42聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

積極佈署進軍全球市場的台灣婚紗品牌Nicole + Felicia，推出秋冬最新系列，特別請到蕾哈娜（Rihanna）御用的時尚攝影師Dennis Leupold掌鏡，並找來傳奇精靈超模代表之一的Jessica Stam、維密天使Elsa Hosk擔任主角，演繹夢幻浪漫的白紗與禮服，仙氣逼人。

「輕盈但不失華麗」是Nicole + Felicia最大設計特色，作工精細的羽毛、流蘇等堆疊出具分量感的禮服看似有一定重量，實際卻能穿出輕盈靈巧的效果。本季以「精靈盛宴」為主題，並將工藝技術華麗再升級。主設計為了呈現百花爭艷的繁複效果，以粉色雪紡紗裁圓、疊縫塑型大理花綻，再一朵朵縫在立體剪裁的裙襬上，整體看來豐厚大器又繁複細膩。這次也特別以鵝毛前端最柔細的部分縫成花朵來呈現品牌熱愛的羽毛元素，根據高級訂製服標準的製作過程處理，相當費時。

在許多時尚迷心中擁有崇高地位的Jessica Stam，穿上運用壓摺設計打造的百褶裝飾白紗，宛如擁有一對翅膀的絕美天使，更顯超凡脫俗。形象健康火辣的Elsa Hosk展示色調溫暖的珊瑚橘羽毛洋裝、桃紅色花綻禮服等，則是熱情甜美又性感。

Elsa Hosk。圖／Nicole + Felicia提供
Elsa Hosk。圖／Nicole + Felicia提供
分享
形象健康火辣的Elsa Hosk展示桃紅色花綻禮服，熱情甜美又性感。圖／Nico...
形象健康火辣的Elsa Hosk展示桃紅色花綻禮服，熱情甜美又性感。圖／Nicole + Felicia提供
分享
Elsa Hosk。圖／Nicole + Felicia提供
Elsa Hosk。圖／Nicole + Felicia提供
分享
Elsa Hosk。圖／Nicole + Felicia提供
Elsa Hosk。圖／Nicole + Felicia提供
分享
台灣婚紗品牌Nicole + Felicia，邀請蕾哈娜御用時尚攝影師Denni...
台灣婚紗品牌Nicole + Felicia，邀請蕾哈娜御用時尚攝影師Dennis Leupold掌鏡秋冬系列形象照，由傳奇精靈超模Jessica Stam、維密天使Elsa Hosk擔任主角。圖／Nicole + Felicia提供
分享
台灣婚紗品牌Nicole + Felicia，邀請蕾哈娜御用時尚攝影師Denni...
台灣婚紗品牌Nicole + Felicia，邀請蕾哈娜御用時尚攝影師Dennis Leupold掌鏡秋冬系列形象照，由傳奇精靈超模Jessica Stam、維密天使Elsa Hosk擔任主角。圖／Nicole + Felicia提供
分享
Jessica Stam穿上運用壓摺設計打造的百褶裝飾白紗，宛如擁有一對翅膀的絕...
Jessica Stam穿上運用壓摺設計打造的百褶裝飾白紗，宛如擁有一對翅膀的絕美天使，更顯超凡脫俗。圖／Nicole + Felicia提供
分享
Jessica Stam穿上運用壓摺設計打造的百褶裝飾白紗，宛如擁有一對翅膀的絕...
Jessica Stam穿上運用壓摺設計打造的百褶裝飾白紗，宛如擁有一對翅膀的絕美天使，更顯超凡脫俗。圖／Nicole + Felicia提供
分享
Jessica Stam。圖／Nicole + Felicia提供
Jessica Stam。圖／Nicole + Felicia提供
分享

相關新聞

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

搶商機！法布甜中秋禮盒與不二蛋黃酥兩強合作

2019-08-12 20:32

攜手剪紙藝術家 誠品行旅中秋禮盒美如書冊

2019-08-12 20:11

香奈兒說出調香大師的秘密 懂香味是傳承、技巧如同編寫樂曲般的美好

2019-08-12 17:26

udn買東西幫您顧荷包 嬌聯商品最低3折起

2019-08-12 17:11

史上最高機票中獎率來了！可樂旅遊年終慶 400張機票大放送

2019-08-12 17:11

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

3層好滋味！杜老爺X舊振南「綠豆椪牛乳冰棒」沁涼上市

2019-08-12 16:51

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

「拖延症」可自我診斷 專家：先跨一小步

2019-08-12 16:19

Hello Kitty鐵粉注意！85ºC請萌教主助陣 4款小物加價購開跑

2019-08-12 16:16

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

想要持續年輕有活力 學會做好5件事

2019-08-12 14:46

買到變質產品應該怎麼辦？ 專家教你客訴ABC

2019-08-12 14:44

120年老店紙紮祭品成藝術 獲法國家博物館收藏

2019-08-12 14:32

法國名媛這樣補妝 一整天呈現母胎美肌

2019-08-12 14:29

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

快速又方便 「異國風」拌麵好滋味

2019-08-12 14:22

舊振南X杜老爺創意聯名 綠豆椪牛乳冰棒限量開賣

2019-08-12 12:51

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

睽違10年！亞洲阿卡貝拉國際藝術節明年高雄主辦

2019-08-12 11:49

看看日本人形娃！ 誰說台灣紙紮偶只能拿來燒

2019-08-12 11:40

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

九十歲的a.testoni也想變年輕！推出全新Logo秋冬新作

2019-08-11 17:50

清潔機器人展神力！Dyson吸力超強勁 波妞吸擦噴拖四合一

2019-08-11 17:11

「星爵」克里斯普瑞特加持 TUMI後背包變得更有型

2019-08-11 17:01

劉亦菲瑞士合體黃曉明戴天梭對表 化身霸氣女總裁配帥大叔

2019-08-11 16:21

奇妙！這杯山城咖啡 左手右手喝口感不一樣

2019-08-11 14:30

曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波

2019-08-11 13:20

LINE Labs再推新功能 網頁連結可以直接用Safari打開

2019-08-11 12:36

來蘋果直營店抓寶！[AR]T研究室課程人人能上手

2019-08-11 11:50

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57
看更多

熱門文章

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點

2019-08-12 10:44

早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25

這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」

2019-08-12 12:12

貞子幫你煮咖啡？鬼屋變打卡勝地 「凶案現場」有愛情故事

2019-08-12 10:00

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

小七9月11日起全面不主動提供吸管 一年省下5.5億支

2019-08-12 11:29

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

求職者面試竟要求車馬費1200 網：職業應徵手

2019-08-12 09:55

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致

2019-08-12 11:36

影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19

胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌

2019-08-12 07:50

影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨

2019-08-12 16:22

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52

在地創生卡在交通...「到不了」的社區小旅行

2019-08-11 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top