精靈超模Jessica Stam回歸！拍台灣婚紗Nicole + Felicia廣告化身絕美天使

2019-08-12 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



積極佈署進軍全球市場的台灣婚紗品牌Nicole + Felicia，推出秋冬最新系列，特別請到蕾哈娜（Rihanna）御用的時尚攝影師Dennis Leupold掌鏡，並找來傳奇精靈超模代表之一的Jessica Stam、維密天使Elsa Hosk擔任主角，演繹夢幻浪漫的白紗與禮服，仙氣逼人。

「輕盈但不失華麗」是Nicole + Felicia最大設計特色，作工精細的羽毛、流蘇等堆疊出具分量感的禮服看似有一定重量，實際卻能穿出輕盈靈巧的效果。本季以「精靈盛宴」為主題，並將工藝技術華麗再升級。主設計為了呈現百花爭艷的繁複效果，以粉色雪紡紗裁圓、疊縫塑型大理花綻，再一朵朵縫在立體剪裁的裙襬上，整體看來豐厚大器又繁複細膩。這次也特別以鵝毛前端最柔細的部分縫成花朵來呈現品牌熱愛的羽毛元素，根據高級訂製服標準的製作過程處理，相當費時。