攜手剪紙藝術家 誠品行旅中秋禮盒美如書冊

2019-08-12 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「月餅像書冊」是今年eslite hotel誠品行旅的中秋創意。這款與台灣當代剪紙藝術家吳耿禎攜手合作，為旅人獨家打造的「食光選集｜典藏」限量中秋禮盒，以字典表現時代刻痕，透著人文溫度的鉛印字詞，在藍綠色調的場景中伴隨金箔輝映，呼應著記憶中的漢英字典。

eslite hotel誠品行旅中秋延續往年經典的書盒概念，透過藝術家吳耿禎的詮釋，藉由剪紙所描繪出如神話般的具象形體。

點心房主廚陳松輝也跳脫過往傳統思維，融匯中西技法與珍貴食材，以純手工打造3款風味細致的中秋月餅。餅皮發想源自法國西南部巴斯克的傳統名點「Gâteau Basque巴斯克蛋糕」，以法國麵粉、杏仁粉、雞蛋、鮮奶油等食材製作而成，具有輕脆派皮與濕潤蛋糕的獨特口感，在普遍以廣式餅皮為主的中秋月餅市場中，獨具特色。

此外，將法餐盛宴中最具代表性之一的「鴨肝無花果波特酒」化身為酥點；匯集中華兩大名菜精華的「金華火腿辣味臘腸」，也包入內餡；象徵台灣在地風情的「烏魚子海苔鳳梨」，烏魚子、海苔、蒜片及黃金金鑽鳳梨，層層推砌出鹹甜好滋味。