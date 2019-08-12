大師級設計師加持，台中「七期豪宅」買氣超旺！

2019-08-12 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



房市買氣逐漸回溫，據六都地政局公布7月建物買賣移轉棟數資料，台中市房屋買賣棟數4540棟，月增率36.99%，年增率達34.52%，名列六都之冠。近期台中豪宅指標建案「大陸宝格」、「雙橡園1617」及「寶璽天睿」交出漂亮成績單，吸引買家搶購。

今年下半年交屋的「雙橡園1617」日前已完售，地理位置極佳的1617，坐擁萬坪森林公園，建築僅涵蓋400坪基地面積，餘下千坪作為社區私家花園使用；由大陸建設開發的「宝格」、「丽格」建案，據悉每周售出5戶以上，吸睛度十足，其中「宝格」講求設計，從建築、景觀、公設及餐具等，找來Antonio量身訂製，建築立面則以微幅弧度蔓延，搭配特製菱形平移窗，巧妙呈現光影變化。

敦璟開發不動產仲介經理蔡鴻霖分享，7月份豪宅成交數超過第二季成交總數，當中｢宝格｣主攻金字塔頂端客群，加上同樣由Antonio設計的「丽格」即將落成，目前預約賞屋人數較去年同期成長兩成以上，賞屋行程已預排至10月底。

正對市政公園的寶璽「天睿」也將於下半年交屋，找來建築師Michael Green與空間設計師片山正通設計，規劃168、185坪產品，目前每坪成交價約75~85萬元，名列中部3大豪宅之一。