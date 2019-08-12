香奈兒說出調香大師的秘密 懂香味是傳承、技巧如同編寫樂曲般的美好

2019-08-12 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多人開始接觸法國精品香奈兒（CHANEL），或許先從經典的小黑外套、2.55包等認識，也有不少人是從香奈兒經典的N°5香水認識。香味帶出我們對香奈兒的美好意象，也讓這品牌更有生命力與識別度，因此香奈兒為香水工藝拍攝的系列影片中，第二篇章「我是個調香師（I AM A NOSE）影」，就以品牌調香大師奧利維耶‧波巨（Olivier Polge）為主角。

現年45歲的奧利維耶‧波巨，是香奈兒第四代的調香大師，更是香奈兒第三代調香大師賈克‧波巨Jacques Polge的兒子，也因此，奧利維耶‧波巨對香味的認識，來自於傳承與家族基因。

在「我是個調香師」影片中，奧利維耶‧波巨提到家學淵源，表示自己的父母就在一所香水學校認識，而在他四歲時，父親賈克‧波巨成為香奈兒的專屬調香師。

他從小對香味的記憶度就相當深厚，祖父母家的潮濕石頭位、烈日下灼燒的灌木氣息，甚至熱愛繪畫的父母，所留下來的是松節油氣味。

至於繼承家業，奧利維耶‧波巨透露了不為人知的秘密，就是當他決定也要追隨父親的腳步，踏入香水的行業時，父親一開始要他「別鬧了」，表態反對。

但奧利維耶‧波巨依然踏入香水領域，也讓他發現，自己最愛的音樂，與調香藝術，其實訴說的相同的語言，調香配方也如同音樂與和聲的交織。

之後來自香奈兒邀請他重新演繹最經典的N°5香水，調製一款具當代氣息，卻又無損於原來香水特質的N°5香水，自此，奧利維耶‧波巨成為香奈兒的專屬調香師。觀看完整影片請上 https://www.youtube.com/watch?v=cRmQ8T7Vpm4