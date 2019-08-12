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史上最高機票中獎率來了！可樂旅遊年終慶 400張機票大放送

2019-08-12 17:11聯合報 記者羅建怡╱即時報導

可樂旅遊創下旅遊業史無前例的機票大放送，今年首次聯合長榮航空加碼推出9~12月「月月抽100張台北─澳門來回機票」，共計400張，總價值達上百萬。此外，另有16款優於市價7折的團體行程開賣，24條航線機票促銷，即日起於全台可樂旅遊26個服務據點同步開跑。

根據觀光局統計，近3年出國人數為105年1,459萬人次、106年1,565萬人次、107年1,664萬人次，每年均超過百萬人次增長。直售系統總經理李季柏表示，去年團體旅遊占總體的30%，可樂旅遊拿下團體出團量的17.9%，「產品內容的主題性，是民眾選擇旅遊行程的關鍵因素之一」。因此，9~12月即將推出的主題旅遊有「閨密限定」的韓國猛男秀、上海迪士尼親子路跑、日本迎接第一道曙光的海與森別邸、10月底至11月初的釜山煙火節、捷克布拉格跨年煙火船等，目標市場明確，李季柏說，以去年的釜山煙火節為例，「就送出了500位旅客」。

此外，「最狂年終慶」系列行程，精選16大超夯旅遊區直接下殺萬元有找，如4天3夜走長隆海洋王國，港珠澳大橋，入住全球最知名的悅榕集團旗下悅椿渡假村，超狂價9,888起(含稅)。韓國5天4夜走訪網美最愛的粉黛亂子草、愛寶遊樂園，品嘗米其林一星「津津」的銷魂鮑魚海鮮湯麵，超狂價8,888起(含稅)；另有清邁5日16,888元起、東澳黃金海岸4+1日19,888元起、巴黎羅浮宮6日34,888元起，以及多條航線促銷。

只要在9~12月報名出發的旅客，就有機會獲得免費機票，每月抽出100張。活動網址：https://reul.cc/kmgdr

可樂旅遊將送出400張台北─澳門機票。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊將送出400張台北─澳門機票。圖／可樂旅遊提供
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機票促銷上海迪士尼韓國

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