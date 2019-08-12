星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到
夏末入秋，天氣依然炙熱，星巴克於8月14日全台門市新上市兩款「大人味」星冰樂，包括在日本市場上市時大受歡迎的「雙濃粹義式咖啡星冰樂Double Ristretto Blended Cream Frappuccino」，將兩份濃粹濃縮咖啡加入特調奶霜星冰樂中，感受到更加濃郁的咖啡風味；另外還有「醇濃抹茶奶霜星冰樂MatchaBlended Cream Frappuccino」，以無糖醇濃的抹茶濃縮液，加入特調奶霜星冰樂，甜度降低但有更濃郁的茶風味。
8月14日也同步上市全新的「炙燒豬肉條(東方美人茶)」，專為台灣市場開發，精選在地東方美人茶葉揉入Q彈多汁的豬肉條裡，品嘗得到茶的清香回甘尾韻，業者建議可配搭星巴克茶瓦納系列。
相關優惠活動包括，「夏日旺旺來」(即日起~9/17)，任購一杯飲料，即可加價65元購得「mini鳳梨酥」一個(原價80元)。「夏日解謎」(即日起~8/29)，進入活動網頁後，隨即跳出星巴克咖啡相關問題，答題者可獲得不同優惠。「星禮程」(8/14~8/16)，會員單筆結帳滿800元，可額外獲贈8顆星(可累計)。
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