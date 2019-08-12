星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



夏末入秋，天氣依然炙熱，星巴克於8月14日全台門市新上市兩款「大人味」星冰樂，包括在日本市場上市時大受歡迎的「雙濃粹義式咖啡星冰樂Double Ristretto Blended Cream Frappuccino」，將兩份濃粹濃縮咖啡加入特調奶霜星冰樂中，感受到更加濃郁的咖啡風味；另外還有「醇濃抹茶奶霜星冰樂MatchaBlended Cream Frappuccino」，以無糖醇濃的抹茶濃縮液，加入特調奶霜星冰樂，甜度降低但有更濃郁的茶風味。

8月14日也同步上市全新的「炙燒豬肉條(東方美人茶)」，專為台灣市場開發，精選在地東方美人茶葉揉入Q彈多汁的豬肉條裡，品嘗得到茶的清香回甘尾韻，業者建議可配搭星巴克茶瓦納系列。