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Hello Kitty鐵粉注意！85ºC請盟教主助陣 4款超卡哇伊小物加價購開跑

2019-08-12 16:16聯合報 記者羅建怡╱即時報導

搶占中秋送禮的市場大餅，除了連鎖烘焙通路外，飯店業、超商與量販店也紛紛推出月餅禮盒，競爭激烈；今年月餅禮盒的設計漸趨「多元化與精緻化」，85ºC今年就推出10款禮盒迎戰，同時再推超受歡迎的Hello Kitty加價購，業者預估，中秋節檔期將可售出超過8萬7千盒禮盒，再加上滿額加價購，相較去年檔期營業額預估增加3~5%。

搶攻中秋商機，85ºC一口氣推出10款禮盒應戰，相較去年7款，選項更多元。其中，「小城典藏禮盒」一次可品嘗6種口味，CP值高，包括獨家註冊專利口味白玉東坡酥，肉脯裹入麻糬，口感層次分明，表皮鋪著起司色澤金黃，風味鹹甜交錯；金玉酥則是傳統糕點，層層酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃。「小城流沙禮盒」有今年首次現身的奶皇流沙、芋泥流沙；「小城茶香禮盒」則是茶與月餅的組合。禮盒85折後價位落在240~750元之間。

今年中秋節85˚C攜手衡山基金會，讓民眾可以吃月餅、做公益，只要購買小城典藏禮盒乙盒，85˚C即捐出50元給衡山基金會，作為修繕弱勢家庭居家環境經費；85˚C也號召員工參與衡山基金會志工活動，為環境極差的精障家庭清潔修繕住家，以行動力挺急需待援的弱勢族群。

此外，85ºC從2015年開始推出肖像商品加價購活動，每次都造成民眾搶購熱潮，活動期間也會帶來近一成的業績成長。今年8/29~10/9再度推出Hello Kitty四款實用小物，包括造型保冰杯、不鏽鋼雙層餐盒、手持風扇還有珪藻土杯墊等，預計為門市提高5%營業額。

小城茶香禮盒。圖／85ºC提供
小城茶香禮盒。圖／85ºC提供
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Hello Kitty手持風扇。圖／85ºC提供
Hello Kitty手持風扇。圖／85ºC提供
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Hello Kitty保冰杯。圖／85ºC提供
Hello Kitty保冰杯。圖／85ºC提供
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中秋節月餅Hello Kitty

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