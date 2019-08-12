「拖延症」可自我診斷 專家：先跨一小步

2019-08-12 16:19 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



拖延症是現代人的文明病之一，舉凡電腦、網路、手機、社群，有太多干擾注意力的事物存在，拖垮了人們原本打算完成的事項。專家認為這跟情緒控管有關，逃避負面情緒往往成為拖延的關鍵，而透過計劃則能有效推動人們前進，並可利用數種自我診斷法對抗拖延症。

先學自我對話

根據《BBC Future》日前報導，專家提供了幾種拖延症的自我診斷：首先別一味仰賴意志力，試著把目標想成使命必達的任務。檢視是否害怕失敗而延遲行動，尋找解決方法與回饋的正能量。預先計劃會是個好的開始，且比沒計劃者多出兩到三倍的行動力。排除任何讓你分心的事物，如手機鬧鈴、社群網站通知等。

搶在逃避負面感覺的安慰之前，先設法獲得即時的自我獎勵。別把自己當成未來的超級英雄，認為以後會有更多時間是不切實際。務必善待自己、原諒自己曾經的失敗，會是面對下個挑戰的良好心理建設。用正確的方式跟自己對話，把自己說服為要去跑步的人，或是把自己定位為一個跑者，實踐的結果會大大不同。

完美主義者愛拖延

另根據《Fast Company》專文談到，拖延症患者也有不同類型：第一種是完美主義者，花太多時間專注在細節，自我期望過高、害怕表現不夠好，建議把自我期許從「應該如何」換成「能夠如何」。第二種是缺乏實踐力的夢想家，跨不出第一步、總想著「某天會做」，試著每天邁出一小步會是良藥。第三種是憂慮者，等待著突破點事件發生而不行動，其實不如做些別的事來更接近目標。

第四種是危機製造者，愛撐到最後一刻才找藉口，說一直沒有動機去做，建議多用理性思考來取代情緒感覺論。第五種是反抗者、又分成兩類，前者不願意屈從於他人的期望，後者甚至透過違抗來激怒對方，這種人應把心態稍作修正，從被動反應調整為自己要採取行動。第六種是討好者，往往承諾太多、能力沒跟上而做不到，應該學會適時說不的拒絕藝術。

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