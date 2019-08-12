遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



大陸網友捍衛主權的舉報風氣愈演愈烈，繼日前時尚圈掀起一波「被道歉」熱潮後，如今這股獵巫風潮也燒到運動品牌，日本運動品牌亞瑟士Asics也被爆料其官網將台灣及香港列為國家，引發大陸網友憤怒喊話抵制，而亞瑟士已透過官方微博發表聲明道歉，並強調「支持一個中國原則，支持香港、台灣是中國領土不可分割的一部分」。

這幾年大陸網友捍衛主權的舉報事件頻繁，但由於中國市場消費力崛起，面對大陸民眾喊話抵制的壓力下，不少品牌在處理這類「被舉報」事件，通常只能低頭道歉滅火。

日前義大利名牌Versace才因為「涉及中國國家主權及領土完整」的設計，搞到品牌及藝術總監出面道歉，品牌的中國籍代言人楊冪也「秒切割」解除雙方合作，就在今(12)日連美國輕奢品牌Coach也被爆出多年前推出一款與迪士尼聯名的T恤，背面印有多個國家和城市的名稱，其中北京、上海後面都列有中國，但香港卻沒有加註中國，台北後面甚至標出台灣，令大陸網友氣炸，甫接任代言才18天的中國時裝模特劉雯更火速解約自清。