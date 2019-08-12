親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

手機狂跳出「中獎廣告」 Google代理商證實惡意廣告繞過審查

想要持續年輕　學會做好5件事，用蜂蜜能回春、最重要的一點幾乎沒人能做到

2019-08-12 14:46聯合報 記者劉小川╱即時報導

任何人，想要感到年輕，就要保持著活力，即使年齡到達了，心態也未必到達得了，所以保持年輕的心態，避免讓自己鬱鬱寡歡，多跟人接觸，這樣也能讓妳遠離負能量，人也會看起來年輕許多，以下習慣，也會讓自己可以保持更年輕喔！

正確洗臉最重要

皮膚好不好的關鍵，就是清潔。掌握正確的洗臉方式，就能讓肌膚可以真正得到放鬆，進而讓皮膚看起來更年輕。可以使用溫和洗面乳讓肌膚的PH值和免於環境污染的清潔用品。使用洗面乳時，最好包括髮際線都要洗到，否則滋生皮屑和油脂在周邊，洗完臉護膚也是不能少擦。

多使用蜂蜜

蜂蜜是最多人知道的美容聖品，無論內服、外用對身體跟皮膚都有很大的益處。蜂蜜具有天然的滲透力，容易被皮膚吸收，它還能讓皮膚的保水度提高，皮膚容易過敏的人，消炎、抗皺都有神奇效果，對於曬傷肌膚，更有鎮定的作用。

蜂蜜除了可以用來當面膜外，每天一早喝一杯蜂蜜水，還能加強肝臟的解毒功能，去除色斑，讓皮膚水噹噹。

一定要吃早餐

一天三餐中，最重要是早餐，也是一天活力的來源。許多人為了偷時間，總是會省略掉早餐，其實豐富的早餐，可以提供身體一天所供給的能量，讓你整天都能精力充沛，當然年輕的身體，也隨之而來。

事實上不吃早餐，也有可能自欺欺人，反而讓自己吃進更多的零食與不健康的食物，更可怕的消息是，不習慣吃早餐的人，是老年癡呆症的高危險族群。

永遠不要忘記防曬

肌膚隨著年紀變大，最容易出現暗沉，如果想要讓自己看起來沒那麼老氣，對於預防肌膚紫外線就要更重視。選用基礎護理的護膚品，來增強對抗紫外線的傷害之外，最直接對抗紫外線的產品，就是防曬，在不停曝曬下，肌膚最容易出現乾紋、斑點、暗沈。

規律的作息時間

皮膚色澤，取決於表皮細胞內的黑色素含量。睡眠是最好使人充滿青春活力的東西。只有充足及高質量的睡眠，才能幫助消除疲勞、排毒、促進健康狀態，想要皮膚展現青春活力，就要每天有飽足的充電。

這一點可以說是最重要，但也幾乎很少人能做到啊，因此想要年輕，就要從改變作息開始。

洗好臉，讓臉可以更得到紓解，才能使人氣色看起來更年輕。圖／摘自 pexels
洗好臉，讓臉可以更得到紓解，才能使人氣色看起來更年輕。圖／摘自 pexels
分享
太陽讓人感到青春活力，但紫外線就是抹煞妳青春活力的最大殺手。圖／摘自 pexel...
太陽讓人感到青春活力，但紫外線就是抹煞妳青春活力的最大殺手。圖／摘自 pexels
分享
不要因為早上想要多偷點時間，就忽略吃早餐這重要的事情。圖／摘自 pexels
不要因為早上想要多偷點時間，就忽略吃早餐這重要的事情。圖／摘自 pexels
分享
有好的規律生活，充足了電力，才能讓自己看起來更年輕。圖／摘自 pexels
有好的規律生活，充足了電力，才能讓自己看起來更年輕。圖／摘自 pexels
分享

蜂蜜紫外線

相關新聞

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

買到變質產品應該怎麼辦？ 專家教你客訴ABC

2019-08-12 14:44

120年老店紙紮祭品成藝術 獲法國家博物館收藏

2019-08-12 14:32

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

快速又方便 「異國風」拌麵好滋味

2019-08-12 14:22

舊振南X杜老爺創意聯名 綠豆椪牛乳冰棒限量開賣

2019-08-12 12:51

睽違10年！亞洲阿卡貝拉國際藝術節明年由高雄主辦

2019-08-12 11:49

看看日本人形娃！ 誰說台灣紙紮偶只能拿來燒

2019-08-12 11:40

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

九十歲的a.testoni也想變年輕！推出全新Logo秋冬新作

2019-08-11 17:50

清潔機器人展神力！Dyson吸力超強勁 波妞吸擦噴拖四合一

2019-08-11 17:11

「星爵」克里斯普瑞特加持 TUMI後背包變得更有型

2019-08-11 17:01

劉亦菲瑞士合體黃曉明戴天梭對表 化身霸氣女總裁配帥大叔

2019-08-11 16:21

奇妙！這杯山城咖啡 左手右手喝口感不一樣

2019-08-11 14:30

曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波

2019-08-11 13:20

LINE Labs再推新功能 網頁連結可以直接用Safari打開

2019-08-11 12:36

來蘋果直營店抓寶！[AR]T研究室課程人人能上手

2019-08-11 11:50

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

「嫁妝一牛車」變台語歌舞秀 今年更精采

2019-08-11 09:44

半世紀前聽這曲走上提琴路 胡乃元重現經典

2019-08-11 09:41

秋冬洋裝「耍浪漫」 鏤空、印花…仙氣逼人

2019-08-11 00:17

人類登月50周年 限量表、鋼筆紀念

2019-08-11 00:15

U值媒／號稱釜山的舊金山，你去過嗎？

2019-08-10 18:39

中元普渡倒數計時！網購「台味泡麵熱銷TOP 5」快跟買一波　

2019-08-10 15:48

大手牽小手飯店避暑趣

2019-08-10 14:16

天香樓 再現宋代飲食天香

2019-08-10 13:20

頂級和牛割烹 進駐晶華酒店

2019-08-10 13:18

超適合夏天的「水果系保養」！清甜果香給肌膚滿滿元氣

2019-08-10 13:18

超牛BBQ 今秋最火味道

2019-08-10 13:16

林心如穿maje扮古靈精怪書呆子 秋冬新代言張天愛和汪星人一起搶鏡

2019-08-10 12:21

古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08

必勝客「三限」榴槤披蕯神美味？員工崩潰：給點活路QQ

2019-08-10 12:00
看更多

熱門文章

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點

2019-08-12 10:44

早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆

2019-08-11 17:41

這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23

托育新制上路1年…保母淚訴：生孩子像一種罪

2019-08-12 00:13

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

中南部9縣市大雨特報 高雄嘉義嚴防大豪雨

2019-08-11 15:33

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲

2019-08-11 19:29

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

國旅補助龜速 旅宿業者錢卡關很難熬

2019-08-12 00:01

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

貞子幫你煮咖啡？鬼屋變打卡勝地 「凶案現場」有愛情故事

2019-08-12 10:00

影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林

2019-08-11 20:22

慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」

2019-08-12 12:12

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

求職者面試竟要求車馬費1200 網：職業應徵手

2019-08-12 09:55

台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀

2019-08-11 19:28

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

小七9月11日起全面不主動提供吸管 一年省下5.5億支

2019-08-12 11:29

影／托育新制上路一年 托盟籲兩漏洞待解決

2019-08-11 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top