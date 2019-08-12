想要持續年輕 學會做好5件事，用蜂蜜能回春、最重要的一點幾乎沒人能做到

2019-08-12 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



任何人，想要感到年輕，就要保持著活力，即使年齡到達了，心態也未必到達得了，所以保持年輕的心態，避免讓自己鬱鬱寡歡，多跟人接觸，這樣也能讓妳遠離負能量，人也會看起來年輕許多，以下習慣，也會讓自己可以保持更年輕喔！

正確洗臉最重要

皮膚好不好的關鍵，就是清潔。掌握正確的洗臉方式，就能讓肌膚可以真正得到放鬆，進而讓皮膚看起來更年輕。可以使用溫和洗面乳讓肌膚的PH值和免於環境污染的清潔用品。使用洗面乳時，最好包括髮際線都要洗到，否則滋生皮屑和油脂在周邊，洗完臉護膚也是不能少擦。

多使用蜂蜜

蜂蜜是最多人知道的美容聖品，無論內服、外用對身體跟皮膚都有很大的益處。蜂蜜具有天然的滲透力，容易被皮膚吸收，它還能讓皮膚的保水度提高，皮膚容易過敏的人，消炎、抗皺都有神奇效果，對於曬傷肌膚，更有鎮定的作用。

蜂蜜除了可以用來當面膜外，每天一早喝一杯蜂蜜水，還能加強肝臟的解毒功能，去除色斑，讓皮膚水噹噹。

一定要吃早餐

一天三餐中，最重要是早餐，也是一天活力的來源。許多人為了偷時間，總是會省略掉早餐，其實豐富的早餐，可以提供身體一天所供給的能量，讓你整天都能精力充沛，當然年輕的身體，也隨之而來。

事實上不吃早餐，也有可能自欺欺人，反而讓自己吃進更多的零食與不健康的食物，更可怕的消息是，不習慣吃早餐的人，是老年癡呆症的高危險族群。

永遠不要忘記防曬

肌膚隨著年紀變大，最容易出現暗沉，如果想要讓自己看起來沒那麼老氣，對於預防肌膚紫外線就要更重視。選用基礎護理的護膚品，來增強對抗紫外線的傷害之外，最直接對抗紫外線的產品，就是防曬，在不停曝曬下，肌膚最容易出現乾紋、斑點、暗沈。

規律的作息時間

皮膚色澤，取決於表皮細胞內的黑色素含量。睡眠是最好使人充滿青春活力的東西。只有充足及高質量的睡眠，才能幫助消除疲勞、排毒、促進健康狀態，想要皮膚展現青春活力，就要每天有飽足的充電。