買到變質產品應該怎麼辦？ 專家教你客訴ABC

2019-08-12 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



江湖在走，自保的知識要有。臉書農業粉絲專頁「韋恩的食農生活」版主韋恩，整理了客訴ABC，教導消費者買到變質產品時，應該如何客訴，如何自保。

他在文中表示，客訴其實是在現今消費社會裡，消費者保護自己很重要的一個課題。做得剛好可以保護自己的權益，也提醒廠商必須尊重消費者的心聲，也可藉由公權力抓出不良廠商。

但是如果做得不好，輕者不但傷財傷身，重者還可能被反咬一口疑似勒索敲詐，不可不小心。

韋恩以20年經驗，整理出客訴ABC，提供外界參考，保護自己，也保護更多的廣大消費者。他表示，不要忘記，我們任何一個人，都可以讓消費環境更好。

客訴ABC：

A. 保存有疑問的產品，產品能不開封就不開封，能冷藏就冷藏起來。

B. 產品購買時的發票、地點等資訊記錄下來，產品的批號(製造日期)也要記下。

C. 有問題就把產品交給當地縣市衛生局，由政府單位處理，他們一定會很主動辦理的。其他如第三方的消費者團體也是可以，但公信力還是不如政府單位。

D. 如果聯絡廠商，廠商一定會想盡辦法把產品收回去，到時沒東西大概也只能不了了之了。

E. 上網ＰＯ影片算是下下策，一來也討不了什麼公道，如果是想因此變網紅也是有點危險，甚至底線沒抓好還會被反告，算是對消費者沒什麼好處的舉動。

F. 想要趁機跟廠商敲竹槓是不智的行為，容易不慎就跨越法律的紅線了，好孩子千萬不要學。