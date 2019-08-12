法國名媛都這樣補妝 一整天呈現母胎美肌

2019-08-12 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為了擁有零瑕疵的妝感，女性朋友常會挑選有超強遮瑕效果的底妝，但卻反而因為質地厚重使妝感不自然也不透亮，到了下午甚至變得暗沉、蠟黃，看起來暗淡無光，且皮膚科醫師和美容專家也提醒，長期上厚重的底妝也會使肌膚不知不覺受到深深傷害，甚至更容易長粉刺、乾燥、出現細紋等狀況，讓嬌嫩的肌膚逐漸老化。

Sisley將於9月推出全新「輕羽淨亮保養粉底液」，訴求指腹就能打造半霧半光美肌，全球共推出14個色選，台灣引進4個名流最愛色號，有嫩白、香草、象牙，還有輕裸。

Sisley表示，這款兼具保養和修飾膚色的粉底液，也適合用於補妝，其運用多種植物成分，如蕎麥籽萃取物、錦葵萃取物，以及梔子花萃取物，訴求即使長時間上妝，也能讓皮膚維持滋潤保溼的狀態，且由於其採無油配方，因此即使面對台灣炎熱或潮濕的氣候，也能保持妝容的清爽，就算不用蜜粉做最後的定妝，也不會有黏膩感。

此外，「輕羽淨亮保養粉底液」並添加有極淨的純色粒子和光學柔焦粉體，訴求既有遮瑕力，也具提亮效果，可呈現宛如新生嬰兒般的母胎美肌。

同時，Sisley也提醒，若要補妝，最好能夠選擇保濕度高的底妝產品，且千萬不要全臉補，哪裡脫妝補哪裡，針對局部補妝即可。