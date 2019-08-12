雲朗全新婚宴專案 2元付訂金

2019-08-12 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



雲朗觀光全新婚宴專案出爐，開放宜嫁娶日子，下訂「嫁妝」方案凡達指定桌數便能獲得蜜月旅行、婚紗攝影、精品珠寶、紳士西服與婚禮週邊服務等嫁妝5大好禮，除了頤品大飯店系列、翰品新莊與頤璽外，君品酒店是首度加入全包式婚宴方案的行列。

雲朗觀光將於8月17日於頤品大飯店新莊舉辦「結婚採購節」，邀請婚紗業、婚攝業、喜餅業與婚戒品牌等近百家婚禮相關產業參與盛會，目前已有1500對新人報名參加。雲朗觀光表示，採購節當天，以「沉浸式劇場」婚禮體驗讓參與者在大台北地區最新婚宴場所「頤璽」，提前感受倆人宴客時的場景氛圍，新人體驗後可以用2元下訂全新「嫁妝」婚宴專案，帶回近20萬元的嫁妝五禮。

君品酒店、頤品大飯店新莊晶冠館、新店北新館、桃園民生館、翰品酒店新莊與頤璽，推出最新全包式「嫁妝」婚宴專案，同步開放宜嫁娶日子，起桌價為12,888元起，其中君品酒店是首次加入全包式婚宴方案，凡達指定桌數加贈蜜月旅行、婚紗攝影、精品珠寶、紳士西服與婚禮週邊服務八選一，在婚紗攝影的項目中可選擇sosi的精緻婚攝或婚禮紀錄等，精品則可選擇亞立詩GIA認證的0.3克拉婚戒等，新郎則可以擁有凡登訂製西服一套。

而蜜月旅行中則可選擇東京、澳門、曼谷、首爾、釜山、香港、大阪或沖繩機加酒行程，另外婚禮周邊則可選擇lite 樂林婚紗、蘿亞結婚精品、婚攝鯊魚影像團隊、百美喜帖、紙品的美好、唯一婚禮音樂與羅絲蔓婚禮布置八選一，總價值將近20萬元的嫁妝好禮，讓新人們可輕鬆完婚。

此外，在8月17日結婚採購節當天，各館也開放出2019年與2020年宜嫁娶的結婚好日提供預定，大台北地區最新宴會場地「頤璽」也首度直接與消費者見面，頤璽場地挑高6米，首創360度圓形雙層升降LED螢幕舞台，單一宴會廳坐擁四處舞台，具有演唱會等級100組電腦燈與聲光特效。