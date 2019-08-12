T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇
近期因為反送中議題持續延燒，加上2020台灣總統大選在即，國家主權問題再度於兩岸之間被炒熱。大陸網友接連在8月11、12日指出，包括義大利精品Versace、美式輕奢品牌Coach都推出企圖「分裂國家」的T恤設計，不只是代言人急忙的發出聲明終止合作關係，包括品牌方甚至是藝術總監都公開的道歉，但仍難挽回大陸消費者的心。
然而，正當Coach還在焦頭爛額之際，Givenchy則被翻出目前仍在販售的一款女裝T恤，同樣把香港、台北-台灣同列成國家，讓大陸網友氣炸！而代言品牌彩妝的男團TFBOYS易烊千璽也在隨後比照Versace的楊冪、Coach的劉雯，由工作室發出聲明，終止與品牌的合作關係，並再次聲明「一個中國、不可分割」的事實，台灣網友則戲稱為「T恤之亂」。Givenchy稍早也在微博發出官方聲明，依循Versace、Coach同樣模式致歉。
大陸市場龐大，因此精品品牌莫不前仆後繼的進駐，就是想搶賺熱錢，於是因應其特殊性紛紛找來代言人，希望能更接地氣，所以包括了劉雯或是Berluti的彭于晏，都僅僅是中國區或是大中華區代言人。
而Versace、Coach以及Givenchy接連爆出涉及大陸「國家主權和領土完整」的T恤，從設計上來看，都只是很單純印製城市加上國家等字樣，立意原是要討好每個不同地區的消費者，卻因為不闇兩岸特殊關係，而誤踩紅線。加上反送中的議題催化下，讓「堅決維護國家主權與領土完整」的概念趨近白熱化，大陸網友猶如人人都是警察，到處搜羅各個精品品牌官網是否落實「一個中國」的原則。部分微博網友更認為，只要不是將台灣、香港等地列為中國的品牌都應該被抵制，造成人人自危。
但也因為大陸市場龐大，近年精品的業績增長多是仰賴亞洲地區，特別是中國的消費力道。所以，面對了這樣棘手的主權問題，都不得不低頭，連Versace的藝術總監Donatella Versace也需親上火線，表示「我從來沒有想過不尊重中國的國家主權，這也是為什麼我認為有必要親自為這個不正確的事情和其所造成的任何困擾表達歉意」。而這一場宛如獵巫的行動，何時會停止，可能真的沒有時間表。
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