T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近期因為反送中議題持續延燒，加上2020台灣總統大選在即，國家主權問題再度於兩岸之間被炒熱。大陸網友接連在8月11、12日指出，包括義大利精品Versace、美式輕奢品牌Coach都推出企圖「分裂國家」的T恤設計，不只是代言人急忙的發出聲明終止合作關係，包括品牌方甚至是藝術總監都公開的道歉，但仍難挽回大陸消費者的心。

然而，正當Coach還在焦頭爛額之際，Givenchy則被翻出目前仍在販售的一款女裝T恤，同樣把香港、台北-台灣同列成國家，讓大陸網友氣炸！而代言品牌彩妝的男團TFBOYS易烊千璽也在隨後比照Versace的楊冪、Coach的劉雯，由工作室發出聲明，終止與品牌的合作關係，並再次聲明「一個中國、不可分割」的事實，台灣網友則戲稱為「T恤之亂」。Givenchy稍早也在微博發出官方聲明，依循Versace、Coach同樣模式致歉。 Givenchy稍早也在微博發出官方聲明，依循Versace、Coach同樣模式致歉。圖／摘自微博 分享 facebook

大陸市場龐大，因此精品品牌莫不前仆後繼的進駐，就是想搶賺熱錢，於是因應其特殊性紛紛找來代言人，希望能更接地氣，所以包括了劉雯或是Berluti的彭于晏，都僅僅是中國區或是大中華區代言人。

而Versace、Coach以及Givenchy接連爆出涉及大陸「國家主權和領土完整」的T恤，從設計上來看，都只是很單純印製城市加上國家等字樣，立意原是要討好每個不同地區的消費者，卻因為不闇兩岸特殊關係，而誤踩紅線。加上反送中的議題催化下，讓「堅決維護國家主權與領土完整」的概念趨近白熱化，大陸網友猶如人人都是警察，到處搜羅各個精品品牌官網是否落實「一個中國」的原則。部分微博網友更認為，只要不是將台灣、香港等地列為中國的品牌都應該被抵制，造成人人自危。