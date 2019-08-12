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陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

僅代言18天！劉雯火速發聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Coach聯名T恤惹議，讓大陸網友群起圍剿，除了要求品牌道歉之外，也希望新任的代言人劉雯也能做出反應，紛紛在發文質問。因此，在稍早前劉雯也在個人微博上，發表聲明終止與Coach的合約。此外，再度查詢品牌國際官網時，更發現已被下架，聲稱維修當中。

輕奢品牌Coach一款已經斷貨的聯名T恤，被大陸網友發現，在背面印製了城市與國家的對照名稱，其中把香港、台北-台灣分別列出，與其他國家城市並列，被部分網友認為是支持港獨、台獨，企圖分裂大陸國土完整。因此，要求Coach需要對此做出聲明並道歉，同時更有不少網友到中國區代言人劉雯的微博上留言，希望她比照楊冪和Versace解約模式來處理。而就在剛剛劉雯也就此事發表聲明，終止與Coach的代言關係，並說「由於我選擇品牌的不嚴謹，給大家帶來了傷害，在這裡我向大家道歉！我熱愛我的祖國，堅決維護中國的主權！ ​​​​」

此外，劉雯也火速的刪除於微博中的各項關於Coach的貼文，從代言曝光至今僅短短18天。不只如此，記者再次搜尋Coach的國際外文官網，赫然發現已暫時被下架，網頁顯示暫時維護中。不過，截止今日中午前，Coach都未做出任何回應。

劉雯代言Coach至今僅短短18天，今早就發聲明終止與Coach的代言關係。圖／...
劉雯代言Coach至今僅短短18天，今早就發聲明終止與Coach的代言關係。圖／Coach提供
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超模劉雯在微博上發表聲明，終止與Coach的代言關係。圖／摘自微博
超模劉雯在微博上發表聲明，終止與Coach的代言關係。圖／摘自微博
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記者搜尋Coach的國際外文官網，赫然發現已暫時被下架，網頁顯示暫時維護中。圖／...
記者搜尋Coach的國際外文官網，赫然發現已暫時被下架，網頁顯示暫時維護中。圖／翻攝自官網
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